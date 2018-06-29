Политзаключенный крымский татарин Эмир-Усеин Куку объявил голодовку

Крымский татарин, политический заключенный Эмир-Усеин Куку, которого незаконно удерживают российские власти, ничего не ест уже 4 дня

Об этом сообщила жена активиста Мерьем Куку, сообщает «ДС» со ссылкой на страницу в Facebook Крымской Солидарности.

Политзаключенный начал голодовку в свой день рождения, 26 июня.

Отметим, до ареста Эмир-Усеин Куку обыл активным правозащитником, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Его задержали 11 февраля 2016 во время массовых обысков и задержаний.

В июле 2016 помещен в спецблок СИЗО как «опасный подследственный». Еще позже был также обвинен в подготовке к «насильственному захвату власти». В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Сначала был помещен в СИЗО-1, 3.02.2018 переведен в СИЗО-4, где и находится по сей день.

Эмир-Усеин арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещенной в России).

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