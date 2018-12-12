Политзаключенному Грибу стало плохо, заседание суда отменили. Новости политики — Деловая столица

Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвиняют в подготовке теракта

Политзаключенному Павлу Грибу стало плохо, заседание суда отменили

Об этом на своей странице в Facebook написал его отец Игорь Гриб, передает «ДС».

«12 декабря 2018 года. Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела», — написал он.

Кроме того, он уточнил, что «скорая помощь» не предоставила Грибу нужной помощи. Судебное заседание перенесли на 21 декабря.

Как сообщала «ДС», 20-летний украинец Гриб был захвачен российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года.

Напомним, Гриб не признал своей вины по обвинению в терроризме и отказался давать показания в суде России.

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