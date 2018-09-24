Полиция завершила расследования дела об избитом народном депутате

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту избиения народного депутата (фракция БПП) Мустафы Найема завершено

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту избиения народного депутата фракция БПП Мустафы Найема завершено. Фото: Информатор

Об этом сообщил брат пострадавшего Маси Найем на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«19 сентября было завершено досудебное расследование по делу Мустафы. По трем подозреваемым, Саитову Магомеду-Салиху, Саитову Ахмеду и Темербулатову Умолту дело было выделено в отдельное производство. Сейчас, как это предусматривает УПК, сторонам производства предоставленно время для ознакомления с материалами», — написал Маси Найем.

По его словам, ознакомление с материалами дела будет завершено до 28 сентября.

Также Найем отметил, что большинство судей Шевченковского районного суда Киева участвовали в производстве на этапе досудебного расследования и поэтому не могут участвовать в рассмотрении дела в суде. В связи с этим материалы могут быть переданы в Печерский районный суд.

Как сообщала «ДС», на народного депутата Мустафу Найема напали центре Киева 30 апреля.

Позднее советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал их имена: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 р.н.; Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 р.н.; Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 р.н.

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