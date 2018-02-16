Полиция задержала троих участников потасовки под Соломенским райсудом

В результате столкновений под Соломенским райсудом Киева в четверг, 15 февраля, были задержаны три человека

В ближайшее время задержанным объявят о подозрении и изберут меру пресечения, сообщили «ДС» в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

Всего в управление полиции доставили 36 участников беспорядков, трое из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У остальных взяли анкетные данные и отпустили.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, 15 февраля под Соломеснким судом Киева, где изибрали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения между националистами, сторонниками одесского градоначальника и полицией. В результате пострадали несколько человек, а боец Нацгвардии получил огнестрельное ранение в ногу.

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