Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

Полиция задержала четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»

Как заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержание произвели 28 февраля, информирует «ДС».

«Задержали четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», — объявил Князев.

Глава Нацполиции напомнил, что 10 ноября 2017 года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто. И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, поскольку авто было припарковано в людном месте Киева.

«Оказалось, что нападение заказали из-за их профессиональной деятельности. Именно таким образом злоумышленники пытались принудить руководителей к хищению государственных средств. Прикрываясь поддельными договорами экспорт, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Но замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам», — рассказал Князев.

По его словам, организаторы нападения надеялись, что, убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура.

«Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины. Такие разоблачения еще раз показывают, что консолидация всей правоохранительной системы дает результат. А логическое завершение нашей совместной работы — преступники должны быть в тюрьме», — заключил Князев.

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