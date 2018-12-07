Полиция взялась за Рабиновича (ДОКУМЕНТ) — Depo.ua

Национальная полиция Украины начала уголовное производство против народного депутата Вадима Рабиновича за умышленное невыполнение судебного решения, которым он был обязан опровергнуть распространенную им неправдивую информацию

Об этом сообщила адвокат АО AVER LEX Екатерина Сташкив, информирует Depo.ua со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы.

По ее словам, дело открыли по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Адвокат напомнила, что в июле 2015 года нардеп Вадим Рабинович на пресс-конференции в УНИАН «распространил заведомо ложные сведения о деятельности начальника главного следственного Управления СБУ Василия Вовка, который обратился за защитой в АО AVER LEX».

«К сожалению, сегодня участилась практика, когда чиновники и государственные деятели обманывают общество, не задумываясь об ответственности. Однако, за свои слова необходимо отвечать», — подчеркнула Сташкив.

Она сообщила, что по решению Шевченковского районного суда Киева от 26 апреля 2016 года Рабинович должен был провести пресс-конференцию и опровергнуть распространенную им недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство.

Однако, несмотря на обращения к исполнительной службе, решение суда нардеп до сих пор не выполнил.

«В связи с этим государственный исполнитель Шевченковского РО ГИС обратился в Нацполицию. По факту невыполнения народным депутатом Вадимом Рабиновичем судебного решения начато уголовное производство №12018100100007781», — сообщили в пресс-службе.





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