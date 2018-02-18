Полиция уже расследует погромы в Киеве

В Киеве полиция проводит доследственную проверку по факту событий на Подоле, где представители националистических организаций повредили здание банка и Российского центра науки и культуры

Участники добровольческого движения ОУН провели акцию … В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка, сообщает «ДС» со ссылкой на Нацполицию.

Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям и непосредственно действия правонарушителей.

Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли к Майдану Независимости к зданию Россотрудничества изабросали его булыжниками и яйцами.

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