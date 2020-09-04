Полиция Китая раскрыла: пустые посылки

Хотя азартные игры в Китае незаконны, это не мешает платформам обслуживать людей в стране, работая в других местах

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/ЕНВ/ Электронная коммерция придает отмыванию денег современный вид. Пустые посылки из Китая, которые вы получаете, часто связаны с недобросовестными онлайн-продавцами, пытающимися увеличить продажи с помощью так называемой схемы чистки. Но исследователи в Китае говорят, что эти загадочные пакеты также используются в более гнусных целях.

Как сообщило в четверг государственное информационное агентство Синьхуа, полиция города Уси, к северо-западу от Шанхая, недавно пресекла операцию, в ходе которой использовалась так называемая схема пустых пакетов для отмывания денег, полученных от незаконных трансграничных азартных игр.

В этом случае физические посылки даже не были отправлены. Подозреваемые использовали службы доставки пустых посылок для создания фальшивых записей о покупках и доставке в Интернете, чтобы скрыть незаконные транзакции.

«От депозитов игроков до сфабрикованных транзакций — вся система очень сложна и работает на онлайн-платформах», — сказал в интервью Синьхуа Гуань Личао, руководитель службы безопасности в Интернете из Бюро общественной безопасности Уси.

Хотя азартные игры в Китае незаконны, это не мешает платформам обслуживать людей в стране, работая в других местах. Но операторам приходится использовать некоторые творческие приемы, чтобы перемещать свои деньги.

Полиция утверждает, что обнаруженная ими схема включает в себя игровые платформы, использующие сторонние платежные системы, чтобы передать свои доходы и сделать так, будто кто-то только что купил новую безделушку в Интернете.

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