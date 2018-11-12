Политики Шри-Ланки потребовали признать незаконным роспуск парламента

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя — РИА Новости. Ключевые политические партии и объединения Шри-Ланки в понедельник направили в Верховный суд петиции о пересмотре незаконного, с их точки зрения, решения президента страны Майтрипалы Сирисены о роспуске парламента, сообщает телеканал News First.

Спикер Шри-Ланки заявил, что не признает новое правительствоСогласно его данным, в общей сложности направлены 10 петиций. В них, помимо прочего, содержится просьба к Верховному суду признать решение главы государства от 26 октября нелегитимным.

Сирисена заявил о своем решении распустить парламент, так как его партия не смогла получить большинство и согласовать кандидатуру премьер-министра. Досрочные парламентские выборы были назначены на 5 января.

На пост премьер-министра Шри-Ланки 26 октября был назначен Махинда Раджапаксе, который с 2005 по 2015 год занимал пост президента республики. Однако экс-премьер островного государства Ранил Викрамасингхе заявил, что, согласно конституции, он все еще является главой правительства. Вслед за этим президент Сирисена назначил перерыв в работе парламента, а по стране прокатилась волна протестов.





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