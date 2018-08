Политики отреагировали на смерть Маккейна

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В воскресенье на 82-м году жизни от рака скончался Джон Маккейн. Реакция российских и зарубежных политиков на смерть американского сенатора — в материале Ria.ru.

Маккейн был непримиримым врагом России, напомнили в Совфеде

Символ антироссийского мышления

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал Маккейна «зеркалом эпохи холодной войны», для которой характерно было четкое деление мира на «своих и чужих».

«Единственной его идеологией на самом деле было «защищай своих и бей чужих», где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости», — написал сенатор на фейсбуке.

Коллега Косачева по комитету, сенатор Олег Морозов отметил, что Маккейн всегда открыто настаивал на том, что Россия — враг США, и никогда не обращал внимания на реверансы российских политиков в сторону Запада в 90-е годы.

«Он был хорош в своей ненависти к России. Именно он есть символ откровенного антироссийского мышления. Его суть: России не может быть никакой другой, кроме враждебной. Хорошая Россия — мертвая Россия», — считает сенатор.

Главный русофоб Америки: каким был Джон МаккейнМаккейн не был другом России, но был патриотом своей страны, соглашаются в Госдуме.

«Нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу», — заявил журналистам председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Реакция в США

Соболезнования родным и близким сенатора выражают политики по всему миру. Смерть Джона Маккейна прокомментировали четыре последних американских президента.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!» — написал в твиттере Дональд Трамп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

«Мы с Мишель выражаем самые глубокие соболезнования Синди (жене Маккейна. — Прим. ред.) и всей его семье», — такое сообщение появилось в твиттере Барака Обамы.

«Чьи-то жизни кажутся настолько яркими, что сложно представить себе их конец. Чьи-то голоса звучат настолько громко, что тяжело представить, как они умолкают. Он верно служил самым достойным традициям нашей страны. И для меня он был другом, по которому я буду скучать», — говорится в заявлении Джорджа Буша — младшего.

Билл Клинтон отметил, что Маккейн не замечал противоречий между республиканцами и демократами, когда дело касалось интересов Америки.

«Друг маленьких стран»

«Джон Маккейн — солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить и в Европе, и в Северной Америке за его смелость и характер, и как решительного сторонника НАТО. Мои мысли вместе с его семьей и близкими», — написал в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна «великим американским патриотом и большим сторонником».

«Я всегда буду дорожить постоянной дружбой, которую он демонстрировал по отношению к народу Израиля и ко мне лично», — заявил он.

У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе МаккейнеПо словам бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, в лице Маккейна США потеряли «принципиального лидера» и «великого защитника свободы».

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что грузинский народ потерял большого друга, «который всегда стоял рядом с нашей страной». В МИД страны добавили, что сенатор «поддерживал маленькие страны, которые боролись за свободу, независимость и демократию».

В Польше американского политика назвали «проверенным другом». По словам премьер-министра Матуеша Моравецкого, он был «неутомимым стражем» демократических свобод.

Биография Маккейна

Джон Маккейн, сын и внук известных адмиралов, родился на панамской базе ВВС США в 1936 году. Он окончил школу военных пилотов и отправился добровольцем на войну во Вьетнам.

Там его самолет был сбит, Маккейн получил тяжелые переломы и угодил в тюрьму для пленных военных летчиков. Когда вьетнамцы поняли, что взяли сына высокопоставленного офицера — Джон Сидни Маккейн — младший с 1968 по 1972 год руководил всеми американскими Вооруженными силами во Вьетнаме, — ему оказали медицинскую помощь, перевели в лагерь, а затем поместили в одиночную камеру.

Лидер демократов в конгрессе хочет назвать здание сената в честь МаккейнаСам он утверждал, что постоянно подвергался пыткам и был на пороге самоубийства, тогда как вьетнамская сторона говорила, что к пленному относились бережно и помогли вылечиться от травм. В общей сложности Маккейн провел в плену 5,5 года и был освобожден в 1973 году.

Он попытался вернуться к работе летчика, но не позволило здоровье. Девять лет спустя он избрался в палату представителей от Аризоны, затем попал в сенат, где бессменно представлял штат до самой кончины.

Джон Маккейн активно критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и упрекал его за «мягкость» по отношению к Москве. Россию он называл «бензоколонкой, маскирующейся под страну», а действующего президента критиковал за одобрительный тон по отношению к Владимиру Путину.





