Политики, не воруйте у детей праздник



Фото: Марина КУЦЕНКО





О том, что политики по-прежнему используют школьные линейки для того, чтобы приписать себе больше заслуг.



В мае глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не без гордости сообщил, что в Украине почти закончился процесс декоммунизации. Он смаковал цифры трехлетней борьбы «с последствиями тоталитарного прошлого»: переименовано столько-то населенных пунктов, улиц, снесено столько-то памятников Ленину. Но про декоммунизацию мышления и стереотипов политиков тогда Вятрович почему-то забыл.



Первое сентября. День знаний. И по старой коммунистической традиции политики разного уровня влиятельности и ступени в государственной иерархии дружно отправились в школы провожать украинских школьников в «мир знаний». Зачем? Неужели, они думают, что родители и учителя сами не справятся с такой миссией?!



Лично для меня политики на школьной линейке ассоциируются с «залетными» гостями, которые пришли бесплатно попить и поесть на чужом празднике. Ведь нередко они заслуги учителей и родителей приписывают себе. Только представьте себе чувства родителей, которые, к примеру, финансово вложились в ремонт школы, класса, а теперь на фоне отремонтированного не за государственный счет учебного учреждения должны еще и слушать политиков (чиновников), которые рассказывают, как государство беспокоится о школьном образовании, как продвигаются реформы. Абсурд! Хотя…



Полбеды, если у чиновника подвешен язык. Бывают же случаи, когда высокопоставленное лицо не может связать двух слов, но минут десять пытается сказать что-то красивое, напутственное. Иногда до такого договариваются, что провожают детей «в последний путь» (реальный случай, когда глава одного из сельских советов провожал из школы выпускников).



Но еще больший абсурд, когда мой 7-летний сын должен слушать на линейке, стоя под палящим солнцем, какого-то чужого «дядю» или «тетю», которые вещают про абсолютно непонятные для него материи.



Абсурд, когда ради безопасности «высокого дяди» детей начинают собирать возле школы за два часа до начала торжественной линейки, когда опоздавших не пропускают. Абсурд, когда за счет денег родительского комитета покупаются букеты для вип-гостей. И перечень таких абсурдов длинный.



Поэтому, уважаемые политики, пожалуйста, не воруйте праздник у наших детей. Для них День знаний – трепетный момент. Им хочется не на вас смотреть и не вас слушать, а быстрее «уединиться» со школьными друзьями: после летних каникул поговорить с одноклассниками, расспросить и многое рассказать о своих трехмесячных приключениях, померяться, кто больше вырос (загорел, увидел городов и стран)… А тут Вы со своим вхождением в ЕС, проводимыми реформами… Меньше слов — больше дел. Тогда за вами потянутся, тогда за вас проголосуют в марте (октябре) 2019 года.





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