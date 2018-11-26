Политики и эксперты рассказали, зачем Киев вводит военное положение

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Украина, вводя военное положение в стране после инцидента в Черном море, пытается отсрочить или даже отменить предстоящие в марте президентские и намеченные на осень парламентские выборы, считают политики и эксперты.

Ввод военного положения

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В воскресенье корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

После этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

Отсрочка выборов

Как заявил сенатор Франц Клинцевич, существует очень большая вероятность, что военное положение, которое Киев может ввести после провокации в районе Керченского пролива, продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями.

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«Нет сомнений, что Верховная рада утвердит это предложение СНБО Украины, поддержанное (президентом Украины — ред.) Петром Порошенко. Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Схожего мнения придерживается глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. «По поводу введения военного положения на Украине: прежде всего, очевидно, что этот шаг — не следствие, а причина. Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдет и так. Из позорной пиратско-пиаровской акции украинским властям нужно выжать максимум сразу в трех плоскостях», — написал он в Facebook.

Косачев считает, что существует два сценария развития событий. При первом Верховная рада Украины может утвердить решение о военном положении на 60 дней с возможностью продления.

«Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей — запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся — с точки зрения демократии и законности полный пшик», — отметил сенатор.

Эксперт назвал введение военного положения на Украине бессмысленным

Сенатор Олег Морозов заявил РИА Новости, что Украина готовится к отмене президентских выборов, которые президент Порошенко, скорее всего, проиграет, отсюда провокации на море, введение военного положения.

Прокомментировали военное положение на Украине и представители Донбасса. Так депутат Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов отметил, что провокация Киева в районе Керченского пролива и намерение ввести военное положение являются попыткой президента Украины Петра Порошенко сохранить власть в стране путем отмены предстоящих в марте 2019 года выборов главы государства.

Парламентарии на Украине также высказали мнение о ситуации. Так вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид считает, что введение военного положения на всей территории Украины является прекрасной возможностью для того, чтобы манипулировать сроками предстоящих в 2019 году выборами президента.

«Военное положение на всей территории Украины — прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры», — написала Сыроид на своей странице в Facebook.

Скучно не будет

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможный ввод военного положения на Украине, заявил, что Киев пытается «вырулить» из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно и что на Украине в целом происходят «интересные вещи».

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«Уже знаете, что запущен процесс объявления военного положения на Украине, уже господин Турчинов (секретарь СНБО) сказал, что да, выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, что скучно не будет наблюдать за тем, как эта украинская власть пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Низкий рейтинг перед выборами

Опрошенные РИА Новости эксперты также считают, что военное положение вводится на Украине для отсрочки или отмены выборов.

По мнению директора центра информационного и общественного сотрудничества «Европа», эксперта-украиниста Эдуарда Попова, ситуация в Керченском проливе была создана искусственно и соответствует интересам президента Украины Петра Порошенко, который хочет перенести президентские выборы.

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«Конфликт в Азовском море создан буквально с нуля, это искусственный конфликт. Украина намеренно пошла на обострение, чтобы сорвать выборы и перенести их на неопределенный срок», — сказал Попов. Он пояснил, что рейтинг Порошенко в настоящее время очень низок, и он пытается спровоцировать Россию на введение войск на территорию Украины.

Схожую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

«Это связано и с кораблями (ВМС Украины) и с выборами. Просто корабли — это повод, а выборы — это цель. Корабли — повод для того, чтобы ввести военное положение, провокация с кораблями. А цель — отменить или, по крайней мере, отсрочить выборы», — сказал Жарихин РИА Новости.

«Если он (Порошенко) ввел на два месяца (военное положение), значит практически на два месяца, по идее, должны сдвигаться и сроки выборов. Поэтому, безусловно, было заметно, что Порошенко искал повод для отмены или отсрочки выборов, учитывая его рейтинги низкие», — пояснил эксперт.

В Раде заявили о вероятности коллапса экономики и срыва выборов на УкраинеПри этом Жарихин полагает, что соперникам Порошенко по избирательной кампании, в частности, Юлии Тимошенко и Юрию Бойко будет тяжело проголосовать против ввода военного положения в стране.

«Порошенко сделал хитро, мол, Родина в опасности, это ради ваших интересов. Им достаточно сложно — Тимошенко с ее блоком и оппозиционному блоку Бойко. Им будет достаточно трудно обосновывать свой отказ голосовать (за ввод военного положения). Тем более без оппозиционного блока и блока Тимошенко Порошенко сможет набрать голоса (для ввода)», — отметил он.

Порошенко переключился с церкви на море

Как отметил заместитель директора Института СНГ, Порошенко искал повод для ввода военного положения и ранее в ситуации с положением православной церкви на Украине.

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«Видимо, (Порошенко) почувствовал, что здесь ему (в ситуации с церковью — ред.) сильно напрячь ситуацию не удастся или будет себе дороже, если действительно православный народ на Украине поднимется, если Порошенко слишком жестко начнет отбирать церкви и тому подобное. Поэтому он переключился на море», — отметил эксперт.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить от Константинополя томос об автокефалии, однако томос может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, его должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.





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