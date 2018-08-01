Политики и бизнесмены из Словакии посетят Крым

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РИА Новости / Александр Полегенько

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии посетит Крым с 1 по 3 августа, сказали РИА Новости в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума, выступившего организатором визита иностранцев.

«Делегация из Словакии в составе десяти человек прибывает в Крым первого августа. В состав делегации вошли депутаты, политики и бизнесмены. В первый день визита делегация встретится с главой Крыма. После этого отправится в Ялту», — говорится в сообщении.

В частности, в Ялте запланирована встреча с главой администрации города, а также деловой тур по местным производственным площадкам и туристическим объектам.

«Иностранные гости намерены прогуляться по набережной Ялты и пообщаться с местными жителями. Они привезут с собой журналистов для подготовки материалов о жизни крымчан, которые затем будут презентованы общественности в Словакии», — сказали организаторы.

По окончанию визита для иностранной делегации планируется экскурсия по новому терминалу аэропорта «Симферополь».

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