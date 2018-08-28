Политики Германии назвали события в Хемнице угрозой демократии

На фоне столкновений в саксонском Хемнице на востоке Германии с участием левых и правых радикалов немецкие политики призвали во вторник, 28 августа, к защите демократических ценностей и выступили с осуждением насилия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что в городе имела место целенаправленная кампания травли со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.

«У нас есть видеозаписи, свидетельствующие о том, что травля имела место, люди специально собирались в общественных местах для совершения противозаконных действий, на улицах звучали призывы к ненависти», — подчеркнула глава германского правительства.

«Могу лишь еще раз подтвердить: все это не имеет ничего общего с нашим правовым государством», — резюмировала Меркель.

Акция правых радикалов в Хемнице

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выразил соболезнования близким убитого в Хемнице мужчины. Однако, отметил он, это печальное событие привело к тому, что в попытках устроить самосуд на улицы города выплеснулось насилие и ненависть к иностранцам.

Глава государства заявил о недопустимости насилия, с чьей бы стороны оно ни осуществлялось. Граждане, указал он, должны верить в свои правоохранительные органы — в то, что «полиция и органы юстиции действуют решительно и не допустят нарушений закона».

Мас: Правый экстремизм — угроза сплоченности общества

«Правый экстремизм — это не только опасность для лиц иного происхождения, но и угроза сплоченности нашего общества», — так прокомментировал события в Хемнице министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

«Мы должны сделать все, чтобы защитить человеческое достоинство, демократию и свободу — не только в Хемнице, но и в любой точке мира», — подчеркнул он.

В ходе общения со своим ирландским коллегой Саймоном Коувени в Берлине Мас с прискорбием отозвался о том, что «способны натворить» отдельные лица, которые не готовы к выстраиванию дискурса на основе уважения и толерантности.

«До тех пор, пока травля со стороны радикально настроенных элементов имеет место, нам предстоит большая работа, чтобы мечты о равноправии стали реальностью», — отметил министр, сделав отсылку к знаменитой речи Мартина Лютера Кинга о гражданских правах в США.

Зеехофер: Призывы к насилию нельзя оправдать

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), которого с связи с событиями на востоке Германии обвиняли за долгое молчание, 28 августа, во второй половине дня, наконец, также прокомментировал ситуацию, пообещав предоставить помощь правоохранителям в Хемнице.

«Ввиду того, что есть запрос на это, федеральные власти готовы оказать поддержку с привлечением сил полиции», — подчеркнул он.

Политик отметил, что понимает озабоченность жителей города после убийства 35-летнего немца Даниэля Х. (Daniel H.). «Тем не менее, хочу четко заявить, что ни при каких обстоятельствах это не может оправдать призывы к насилию и агрессивные выступления», — указал министр.

Ранены 20 человек

Между тем, как уточнила 28 августа полиция Саксонии, всего в ходе протестных акций в понедельник с участием сторонников левого союза Chemnitz Nazifrei («Хемниц без нацистов») и правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz («За Хемниц») ранения получили 20 человек: 18 демонстрантов и два полицейских.

Как сообщили в посольстве РФ в ФРГ, в числе пострадавших есть один россиянин — Дмитрий М. «Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — уточнили в российском диппредставительстве.

Сотрудники генерального консульства России в Лейпциге выехали в больницу, чтобы «посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь», отметили в дипмиссии.

Свыше 40 заявлений в полицию

В правоохранительные органы Саксонии поступили 43 заявления о совершенных преступлениях, включая 10 нарушений параграфа 86a уголовного кодекса Германии в виде использования нацистских приветствий, нанесение телесных повреждений, факты нарушения общественного порядка и германского закона о порядке проведения собраний.

По данным сотрудников правопорядка, 27 августа на месте столкновений был задействован 591 сотрудник полиции и спецподразделений. При этом число правых радикалов достигало шести тыс. человек, на акцию левых пришли около 1 тыс. 500 человек.

Митинг представителей левых организаций

Левый союз Chemnitz Nazifrei («Хемниц без нацистов») и другие противники насилия со стороны правых экстремистов собрались 27 августа на акцию в городском парке. Через некоторое время после ее начала митингующие выдвинулись в сторону правопопулистов из городского движения Pro Chemnitz («За Хемниц»). Большинство из них сконцентрировались неподалеку — у памятника Карлу Марксу.

По сведениям прессы, в город съехались правые радикалы и неонацисты из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга.

Акциям предшествовало убийство в Хемнице 35-летнего немца Даниэля Х. (Daniel H.) представителями различных национальностей.

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