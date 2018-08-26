Политики ФРГ и других стран высоко оценили заслуги Маккейна

Немецкие политики высоко оценили заслуги американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа от рака мозга. Они назвали его надежным партнером, не забывавшем о своих ценностях и принципах даже в трудные времена.

«Он выступал за Америку как надежного и тесного партнера, — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), обнародованном в воскресенье, 26 августа. — За Америку, которой по силам взять ответственность за других и которая даже в трудные минуты верна своим ценностям и принципам — и именно на это опирающуюся в своих притязаниях на лидерство. Мы будем помнить его голос».

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) особо отметила «впечатляюще прямолинейный, доблестный и непоколебимый характер» Маккейна. «Его убеждения будут и впредь на протяжении долгого времени оказывать влияние не только на его страну, но и на нас. Маккейн был за Америку, опирающуюся на свободу и правду, на которую многие в мире возлагают надежды», — говорится в заявлении министра.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) назвал смерть Маккейна тяжелой утратой для мирового сообщества. «Борьба за демократию и безопасность снискала ему высокую репутацию во всем мире. Благодаря нерушимой приверженности ценностям свободного мира и трансатлантического альянса сенатор Маккейн и по другую сторону Атлантики, а также вне зависимости от партийной принадлежности являлся вдохновением для многих, кто отстаивает общность в политике», — говорится в тексте соболезнования, направленном Вольфгангом Шойбле семье сенатора.

«Великий американский патриот»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Джона Маккейна. Он назвал Маккейна «великим американским патриотом и великим защитником Израиля». В заявлении Нетаньяху отмечается, что источником неиссякаемой поддержки еврейского государства была вера Джона Маккейна в демократию и свободу.

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала смерть Маккейна большой утратой не только для балтийского региона, но и для всего мира. А глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что с Маккейном «мы потеряли одного из величайших моральных гигантов нашего времени».

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с кончиной Джона Маккейна, указав, что «мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, а также поддержку нашего государства».

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