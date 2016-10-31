В АП объяснили отсутствие безвизового режима в повестке дня ЕП

Отсутствие этого вопроса в повестке дня Европарламента вовсе не означает, что он не будет рассмотрен

Отсутствие в повестке дня следующей пленарной сессии Европарламента вопроса о предоставлении Украине безвизового режима не означает, что он не будет рассмотрен. Об этом в эфире 112 Украина сказал замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

По его словам, ключевым основанием для введения безвизового режима со стороны ЕС будет четкое выполнение соответствующих критериев, которое уже неоднократно подтверждалось на различных уровнях.

«Не менее важно и то, что также существуют определенные внутренние процедурные моменты в рамках ЕС, которые определяют внесение того или иного вопроса в повестку дня сессии Европарламента или Совета ЕС… Отсутствие на нынешнем этапе этого вопроса в повестке дня ЕП вовсе не означает, что он не будет рассмотрен в определенные временные рамки», — сказал Елисеев.

Он отмечает, что повестка дня ЕП — это «живой документ». «Окончательный вид он приобретает за считанные дни до пленарной сессии, когда к нему добавляются вопросы, по которым были достигнуты политические договоренности в последний момент», — сказал Елисеев.

10 октября глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли выразил сомнения в том, что Украина получит безвизовый режим до 24 ноября.

В повестке дня ноябрьской пленарной сессии Европарламента отсутствует пункт о голосовании за отмену визовых требований ЕС к Украине.