Пушков: Меркель впервые допустила, что Крым не вернется на Украину

Накануне по окончании встречи «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны».

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Париже в пятницу впервые допустила, что Крым останется российскими регионом, а кризисная ситуация на Украине ограничена Донбассом.

Встреча президентов РФ, Франции, Украины и канцлера ФРГ — Владимира Путина, Франсуа Олланда, Петра Порошенко и Ангелы Меркель — прошла в пятницу в Елисейском дворце. После окончания переговоров Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса в стране, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны».

Важно: после встречи в Париже Меркель впервые допустила, что Крым не вернется в состав Украины. Т.е.кризис ограничен только востоком страны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 октября 2015

Источник: РиаНовости