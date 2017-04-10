Глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку

Глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление о своем уходе с поста главы НБУ. Об этом она сообщила сегодня во время пресс-конференции. Других изменений в правлении НБУ пока не планируется.

По словам Гонтаревой, она готова покинуть должность с 10 мая 2017 года.

«Если Верховная Рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше», — добавила глава она, выразив надежду, что президент примет ее отставку.

«Верю, что моим последователем станет профессиональный и независимый от политических течений человек», — сказала Гонтарева.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники многократно сообщали о якобы принятом главой Нацбанка решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. При этом она настаивала на приходе на ее место неполитической фигуры — профессионального банкира.

Сама Гонтарева в начале марта сообщила, что меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ (был подписан во второй половине марта — ред.) может быть последним, под которым будет стоять ее подпись. «Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику», — отметила глава НБУ.

Валерия Гонтарева — девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел Виктор Ющенко.

Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель Ющенко Владимир Стельмах — в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.

С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял Арсений Яценюк.

В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин.

После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.

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