Политика Трампа ведет к концу мировой гегемонии США, пишут СМИ

02:2608.11.2018

(обновлено: 06:12 08.11.2018)

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экономический успех Дональда Трампа может обернуться падением супердержавы и повторить судьбу неудачной политики Михаила Горбачева, которая привела к распаду СССР, пишет обозреватель Asia Times Раджа Мерфи.

России нашли замену на рынке мирового злаПо мнению журналиста, экономическая политика Трампа ведет к тому, что США упускают мировое лидерство. Президент США выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться.

Последним подтверждением этого факта стала готовность ряда стран бросить вызов решению США ввести против Ирана санкции, которые уже назвали «односторонними и нелегальными». При этом Госдеп поспешил разрешить этим странам закупать иранскую нефть, однако, по мнению Мерфи, это сравнимо с «маханием зеленым флагом вслед уходящему поезду».

Возможно, Трамп поможет Соединенным Штатам выбраться из экономической ямы и погасить огромный госдолг в 21,6 триллиона долларов, но это будет означать «гибель американской гегемонии», подчеркивает журналист.

Абсолютное оружие США сломалосьВ этом контексте он приводит высказывание императора Римской империи Марка Аврелия: «Единственное богатство, которое останется с вами навсегда, это богатство, которое вы раздали». Но «войны, поддерживаемые алчностью и «оргии потребления» в итоге погубили Римскую империю. Похожее будущее ждет и США, над которыми «уже летает дух Горбачева», добавляет Мерфи.

Трамп отказывается от политики «подачек», в частности, начиная с требования от союзников по НАТО больше тратить на безопасность и заканчивая сокращением финансовой помощи другим странам, объем которой сократился с 50 миллиардов долларов в 2016 году до 7,7 миллиарда в 2018 году.

По словам Мерфи, «мир, менее привязанный к американской широте души и щедрым таможенным тарифам, сможет легче отказаться от задиристой доктрины американских президентов под названием: «вы или с нами, или против нас».

Трамп уничтожит весь долг США: уже есть варианты, за чей счетЛидеры стран, обладающие большим самоуважением, будут менее терпеливы к «лицемерию» США, считает журналист. Например, в вопросе наложения санкций за ядерное оружие, тогда как у США крупнейший ядерный арсенал в мире. Или будут открыто насмехаться над «истерией вокруг предполагаемого вмешательства в выборы» страны, в то время как у них огромный список вмешательств в дела всего мира. А также могут вспомнить о других свидетельствах двуличия Соединенных Штатов, в частности, сменах режимов в странах Латинской Америки, поддержке «кровавых диктаторов» и дестабилизации Ближнего Востока.

В конечном счете, получатся экономически успешные Соединенные Штаты, озабоченные своими внутренними проблемами, подчеркивает журналист. «Конец последней империи нашей эры близок. Но подобный исход позволит построить равный и справедливый мир, благодаря человеку, который невольно оказался Горбачевым-2 в Белом доме», — пишет Мерфи.





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