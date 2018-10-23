Политика Национальный компромисс спасет экономику Украины

Сергей Тарута,

народный депутат Украины, лидер политической партии «Основа»

Сегодня Украина переживает самый драматичный период своей истории после обретения независимости в 1991 году. Мы смогли устоять в 2014 году, но конфликт с Россией не завершен, несмотря на усилия наших западных союзников и стойкость украинского общества. Кроме того, внешние угрозы усугубляются внутренними проблемами. Экономика деградирует и скатывается к примитивному сырьевому производству, коррупция расцвела безнаказанностью, власть ничего не делает, чтобы жизнь людей становилась лучше. Как следствие – миллионы украинцев эмигрируют в поисках лучшей жизни в ЕС и ту же Россию.

Общество наэлектризовано, как никогда. И особенно опасно то, что некоторые недобросовестные политики, вместо того, чтобы работать на благо и объединение страны, лишь усиливают … раскол, спекулируя на темах языка, религии и истории.

По моему глубокому убеждению, эти темы вообще сегодня не стоит поднимать.

Проукраинский политик должен тратить все усилия и время на то, что действительно необходимо большинству граждан – поиск мира для Украины и достижение экономического благополучия для каждой семьи.

Проукраинский политик обязан делать все, чтобы «сшивать» страну. Он обязан искать альтернативу опасному популизму.

Такой альтернативой, я уверен, является широкий национальный компромисс. Основные его положения мы в партии «Основа» сформулировали в нашей программе «5 шагов к компромиссу». Вот они:

1. Украине нужен внеблоковый статус. Мы, выполняя волю украинского народа, закрепленную в Декларации о государственном суверенитете, выступаем за то, чтобы Украина была нейтральным государством, и не вступала в какие-либо военные союзы с другими странами, в том числе и в НАТО. Необходимо искать способы для развития нормального диалога со странами-соседями.

2. В Украине должен быть один государственный язык – украинский, и два официальных (английский и русский).

3. Представителям центральной власти необходимо запретить вмешиваться в религиозные дела и дела органов местного самоуправления в вопросах исторической памяти.

4. Необходимо ввести уголовную ответственность для политиков, чиновников, СМИ за разжигание вражды между регионами Украины, за оскорбление личности по региональному признаку.

5. Необходимо запретить сепаратистские и радикальные националистические организации.

Считаю, что сегодня достижение таких компромиссов – это последняя линия обороны перед хаосом и развалом страны.

Но, в нашей программе «5 шагов к компромиссу» есть особый пункт – это украинско-российские отношения. И во взаимоотношениях с РФ у партии «Основа» есть четкие «красные линии»:

— мы не готовы поступиться нашей территориальной целостностью. И Донбасс, и Крым – это Украина навсегда;

— контроль нашей армии над государственной границей – это еще одно условие, без которого мира не будет;

— компенсация Россией всего ущерба нашему государству и нашим гражданам, который причинен в результате российской агрессии;

— никакой федерализации Украины! Только реальная децентрализация, только широкая передача полномочий из центра на места, причем реальный уровень этих полномочий – больше, чем у субъектов федерации в России.

Это – наши «красные линии». Об остальном мы можем разговаривать. Причем разговаривать напрямую с Россией.

По моему мнению, вопросы, которые сегодня разъединяют украинцев, — языковая проблема, проблема религии и истории.. Педалирование этих тем противоречит национальным интересам и провоцирует разрушение страны. Поэтому они вообще не должны выноситься на повестку дня — пока не достигнем мира, процветания и экономического благополучия… Вот тогда и будем решать остальные задачи. Такой путь и такую последовательность решения проблем прошли многие страны Европы.

Достижение компромиссов важно еще и потому, что общество, пронизанное бескомпромиссной враждой и ненавистью, не способно обеспечить динамичный рост экономики, а значит — дать людям достойные зарплаты и пенсии.

Украина имеет потенциал для бурного экономического роста, но его нужно запустить, чтобы не оставаться страной бедных людей в преимущественно благополучной Европе. И «Основа» будет реализовывать этот потенциал ради блага людей. Чтобы через пять лет ВВП Украины вырос в 8-9 раз до $710-750 млрд, чтобы средняя зарплата по стране поднялась в 3-4 раза до $1000-1200, средняя пенсия вышла бы на уровень $400-450, а плата за «коммуналку» не превышала 20% доходов семьи. И чтобы продолжительность счастливой жизни украинцев увеличилась минимум на 7 лет. Ведь именно качество и продолжительность жизни населения являются важнейшими показателями современной модели экономики, оценкой эффективности работы политиков.

Следующий, 2019 год – это граничная черта, за которой Украина должна наконец-то начать развиваться. Поэтому не стоит на выборах отдавать свой голос за популистов, гремящих в шаманские бубны языка, веры и войны. В следующем году каждому избирателю необходимо будет сделать осознанный выбор, и проголосовать за людей дела, патриотов, которые, не теряя времени на раскачку, начнут развивать экономику. А значит – проголосовать за «Основу».

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