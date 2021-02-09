«Политика имеет ключевое значение». Как санкции могут навредить инвестору :: Новости :: РБК Инвестиции

Автор курсов по инвестициям и член экспертного совета ЦБ Александра Вальд рассказала, как политика влияет на фондовый рынок и почему инвесторам важно следить за движением иностранного капитала

Политика сильно влияет на экономику страны, а там, где экономика, там

инвестиции

. У компаний, которые торгуются на бирже, есть

кредитный рейтинг

, который присваивают международные рейтинговые агентства. Такой рейтинг есть и у целых стран. Он показывает, способна ли страна расплачиваться по своим долгам и насколько велика вероятность

дефолта

. По сути, рейтинг говорит о том, насколько страна надежна, для того чтобы инвестировать в нее деньги. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило России рейтинг ВВВ, говорится в сообщении от 5 февраля 2021 года. В январе агентство S&P оценило Россию на ВВВ-.

Кажется, что рейтинг стран должен рассчитываться на основе соотношения ВВП государства к его долгам. Если суммарный долг страны ниже, чем ее ВВП, то страна должна быть надежна для инвестиций. Однако, рейтинг устроен сложнее. Первоочередным фактором, по которому рейтинговые агентства оценивают государства, совершенно не связан с уровнем ее долгов. Например, S&P выставляют кредитный рейтинг на основе следующих факторов:

1) институциональная эффективность и политические риски, с учетом которых определяется оценка политического риска

2) структура экономики и перспективы роста, определяющие экономический риск

3) внешняя

ликвидность

и международная инвестиционная позиция

4) бюджетные показатели и финансовая гибкость

5) гибкость денежно-кредитной политики

Для любой страны важен приток денег извне, то есть от иностранных инвесторов, они же нерезиденты. Иностранные инвесторы покупают

облигации

данной страны, а также инвестируют в компании, приобретая акции. Политика в этой схеме имеет ключевое значение. При стабильной политической и экономической ситуации рейтинговые агентства выставляют высокий рейтинг государству, и инвесторы спокойны за свои деньги. Если же в стране нестабильно, то агентства могут снизить показатель, например с инвестиционного на спекулятивный.

Фото: diy13 / shutterstock

Понижение рейтинга страны может привести к тому, что иностранные инвесторы начнут продавать бумаги такого государства. Но когда мы говорим про иностранных инвесторов, речь идет не про частных инвесторов с их небольшими суммами, а про институциональных инвесторов: пенсионные фонды, инвестиционные банки, крупные международные фонды. Например, у пенсионных фондов очень четкий устав, в котором прописан риск менеджмент. Он не разрешает пенсионным фондам инвестировать деньги вкладчиков в рискованные активы. К таким активам как раз относится государственный долг страны (то есть ОФЗ) со спекулятивным рейтингом.

Так начинается отток иностранного капитала из страны, который напрямую влияет на фондовый рынок. Из-за массовой продажи бумаг начинают падать котировки. Иностранные инвесторы также продают национальную валюту ненадежного государства, из-за чего падает ее стоимость. Приток внешнего капитала, наоборот, способствует укреплению валюты.

Если в стране нестабильная политическая ситуация и низкий рейтинг, то при новом выпуске государственных облигаций нерезиденты перестанут покупать ее бумаги. Такая страна сможет получать деньги только от своих граждан. Если этих средств не хватит для бюджета и сведения баланса, то государство может прибегнуть к искусственной девальвации своей валюты — то есть снизить ее стоимость. Все это может привести к росту инфляции. Чтобы ее сдержать государству придется повышать ключевую ставку. Население и бизнес перестанут брать кредиты, экономика перейдет в

рецессию

.

Фото: Primakov / shutterstock

Политика также может повлиять на инвестиции через санкции. Государства могут полностью запретить своим гражданам инвестировать в государственный долг страны, против которой направлены санкции. Это критически снизит приток иностранного капитал в такую страну и ликвидность ее бумаг. Например, в 2019 году США ввели частичный запрет на инвестиции в первичное размещение еврооблигаций России в ответ на обвинение властей России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Но даже если санкции остаются на уровне угрозы и агентства не снизили рейтинг страны, инвесторы все равно могут начать продавать бумаги из-за нарастающего риска. Россия относится к странам с развивающийся экономикой, что уже накладывает определенный уровень риска на инвестиции в бумаги России. Любые санкционные угрозы и политическая нестабильность повышают этот уровень, и иностранные инвесторы предпочитают переводить свой капитал в страны с большей стабильность.

Последний год наблюдается явное снижение интереса иностранных инвесторов к ОФЗ России. По данным ЦБ, с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года объем выпуска ОФЗ вырос с ₽8,9 трлн, до ₽13,7 трлн. За это же время доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 8,9%. Но при этом номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, с начала прошлого года вырос на 11%.

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

Дата

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, млрд руб

Объем рынка ОФЗ, млрд руб

Доля нерезидентов на рынке

ОФЗ, %

01.01.21

3 191

13 669

23,3

01.12.20

3 213

13 551

23,7

01.11.20

3 063

12 765

24,0

01.10.20

3 019

11 259

26,8

01.09.20

3 067

10 424

29,4

01.08.20

3 053

10 244

29,8

01.07.20

3 068

10 015

30,6

01.06.20

3 058

9 618

31,8

01.05.20

2 992

9 470

31,6

01.04.20

2 892

9 130

31,7

01.03.20

3 185

9 128

34,9

01.02.20

3 014

8 829

34,1

01.01.20

2 870

8 905

32,2

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Автор

Александра Вальд специально для РБК Инвестиции

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