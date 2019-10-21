«Политический балаган». Чем могут закончиться куражи во имя Коломойского за «30 серебрянников»

Бизнес-климат, инвесторы, ВВП и курс гривни — это единое целое. Эти вещи не разделяются на части. Тем временем страна превращается в балаган.

То, что сделал «95 квартал», не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора «квартала» — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота.

Очень рада, что и министр культуры, и директор хора принесли извинения. Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату.

Эта стилистика издевательств продолжилась заявлением Игоря Коломойского о том, что не последнее мое имущество сгорело. Получается, мне стоит ожидать дальнейших преследований, потому что звучит это как угроза. Они же вообще заявляют, что я сама сожгла дом.

Возвращаясь к экономике, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды.

Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать.

Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему (Коломойскому — прим. ред.) что-то должен. Если ты взял ответственность за страну — надо ее нести.

С одной стороны, Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.

Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.

В видео «95 квартала» я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями.

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