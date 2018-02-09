Политические ошибки могут нивелировать скромное восстановление мировой экономики

В последние два года мировая экономика растет, но весьма неравномерно – периоды быстрого роста сменяют периоды стагнации. В течение этого периода глобальные и американские фондовые рынки несколько раз падали примерно на 10%, а накануне индекс Dow Jones снова рухнул на 1000 пунктов. Является ли это новой моделью роста, или же процесс восстановления экономики со временем стабилизируется?

Первое за последнее время существенное пике на рынках произошло в августе-сентябре 2015 года, на фоне опасений по поводу того, что экономику Китая ждет жесткая посадка. Второй эпизод пришелся на январь-февраль 2016 года, и он также связан с опасениями по поводу Китая. Впрочем, инвесторы тогда также были обеспокоены замедлением экономического роста в США, падением цен на нефть и сырьевые товары, быстрым повышением процентных ставок ФРС и нетрадиционными шагами в денежно-кредитной политике Европы и Японии, где были введены отрицательные ставки.

Каждый из мини-кризисов длился порядка двух месяцев, после чего фондовые рынки начинали восстанавливаться. Опасения инвесторов не оправдывались, и центральные банки начинали ослаблять монетарную политику; или, в случае с ФРС, приостанавливали процесс повышения ставок.

Третьим примером можно привести референдум Соединенного Королевства по вопросу выхода из ЕС в июне 2016 года, но тот эпизод был более кратковременным и не вызвал глобального спада из-за небольшого размера экономики Великобритании и смягчения денежно-кредитной политики. На самом деле, за несколько месяцев до выборов президента США Дональда Трампа мировая экономика фактически вступила в новый период роста, и это при том, что уровень потенциального роста в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой оставался низким.

Мир, возможно, по-прежнему живет во времени, которое эксперты МВФ окрестили «новым застоем», а китайцы — «новой нормой», подразумевая низкие возможности для потенциального роста. И все же экономическая активность в США, Европе, Японии и других ключевых развивающихся рынках начинает набирать обороты.

Благодаря новым мерам стимулирования темпы роста Китая стабилизировались. А развивающиеся рынки, такие как Индия и другие страны Азии, и даже Россия и Бразилия — пережившие рецессию 2014-2016 гг. – чувствуют себя все лучше. Еще до того, как результаты президентских выборов в США вдохновили рынки начать «торговлю под знаком Трампа», наступление новой фазы умеренного роста мировой экономики ознаменовалось «рефляционной торговлей».

Последние экономические данные свидетельствуют о том, что рост может ускориться. Вместе с тем нельзя исключать, что текущие показатели, напротив, выльются в очередной глобальный спад, если материализуются активно обсуждаемые потенциальные риски.

Например, рынки явно слишком оптимистичны по поводу Дональда Трампа. Президент США не сможет реализовать ни одну из радикальных политик стимулирования роста, что он предложил в ходе предвыборной кампании, а любые политические решения, которые ему удастся провести, будут иметь ограниченное воздействие. Вопреки бюджетным прогнозам администрации, у экономического роста США практически нет шансов ускориться с 2% до 3%.

В то же время рынки недооценивают риски политических инициатив Дональда Трампа. Например, администрация может приступить к реализации протекционистских мер, которые обернутся торговой войной. Власти США уже ввели миграционные ограничения, которые, скорее всего, будут способствовать снижению темпов роста из-за дефицита предложений на рынке рабочей силы.



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Американский сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, что действия нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ставят страну на порог третьей мировой войны.

Кроме того, Дональд Трамп может продолжать заниматься корпоратистским микроменеджментом, что негативно скажется на частном секторе, инвестициях, занятости и производстве, а его предложения по фискальной политике обеспечат чрезмерный стимул для экономики, которая и без того уже близка к полной занятости. Это заставит ФРС повышать процентные ставки еще быстрее, что сорвет восстановление в США за счет увеличения долгосрочных затрат по обслуживанию займов и укреплению доллара.

Нынешний председатель ФРС Джанет Йеллен, вряд ли допустит подобное, но в течение нынешнего года у Трампа будет возможность назначить пять, а, возможно, и шесть новых членов в Совет управляющих ФРС, состоящий из семи человек. Если он сделает неправильный выбор, существенно возрастет риск серьезных политических ошибок.

Но Дональд Трамп — не единственный глобальный риск. Китай начал новый раунд инвестиций в основной капитал за счет кредитов, чтобы стабилизировать темпы роста. Это означает, что в среднесрочной перспективе Пекину придется столкнуться с более токсичными активами, долгами, новым уровнем закредитованности, а также избыточностью мощностей. Вероятнее всего, такие темы как сбалансированность темпов роста и проведение структурных реформ временно отойдут на второй план. И если Китай не приступит к реализации структурных реформ и не начнет ограничивать взрывной рост долгов, риск жесткой просадки возникнет вновь.

С другой стороны, последние результаты нидерландских и французских выборов (и благоприятные результаты немецких выборов) снизили риск прихода к власти в Европе популистов, но ЕС и еврозона все еще находятся в экономической трясине и политическом кризисе.

В этом году глобальное восстановление будет во многом зависеть от того, насколько власти смогут избежать политических ошибок, которые могли бы его сорвать. Уже сейчас известно, где эти ошибки, вероятнее всего, будут допущены.

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