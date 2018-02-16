Политическая клоунада «отца оранжевых революций» продолжается — Чхеидзе: EADaily

Ни один выходец из Грузии в 21 веке не может похвастаться таким пиаром как третий президент Михаил Саакашвили. Будучи приведенным в политику знаменитым «Серебряным лисом» Эдуардом Шеварднадзе, он отблагодарил своего «отца и учителя» в лучших традициях, отправив его в политическое небытие и заняв его кресло.

Президент другой страны — Петр Порошенко наступил на те же грабли, призвав, очевидно, по очень авторитетным рекомендациям, которых нельзя ослушаться, Саакашвили себе в помощники. Украинский президент не один раз горько пожалел об этом факте, не зная как избавиться от неугомонного Мишико, которому, как подкинутому кукушонку, места в гнезде хватает только для самого себя.

Сегодня эксперты горячо обсуждают выдворение гастролирующего политика с Украины в Польшу и не могут прийти к единому мнению, считать ли это победой Порошенко или его поражением. В известной степени эти дискуссии лишены всякого смысла, так как подобные вопросы актуальны только при наличии у страны суверенитета. Мишико, если кто-нибудь до этого сомневался, самим фактом своей деятельности на Украине показал, каким суверенитетом эта страна обладает на сегодняшний день. Действующая власть, лишившая его гражданства, оказалась практически бессильной против человека, осуществившего насильственный прорыв государственной границы.

Нужно ли напоминать, что в любой нормальной стране пограничники обязаны решительно пресекать такие действия любыми мерами, вплоть до применения оружия, тем более, что границу прорывали не умирающие от голода беззащитные беженцы, а представители политической силы, публично афиширующие свои планы по дестабилизации в стране. Когда эта самая дестабилизация началась, тот же самый цирк продолжился. Ни у кого не может быть сомнений в том, что и Порошенко, и Саакашвили могут делать лишь то, что прописано в их сценарии.

Михаил Саакашвили был внедрен на Украину для того, чтобы Петр Порошенко не дремал. И максимум, на что оказался способен пока еще действующий украинский президент — это не экстрадиция в Грузию, не депортация, а всего лишь реадмиссия его в Польшу, откуда он незаконно прорвался на территорию Украины. Алогизм в поведении украинских властей очевиден. Ведь гораздо более легким и законным путем было бы возвращение его на историческую родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел, и он уже имеет заочный приговор. Его тесная дружба с Петром Порошенко долгое время была фактором, ухудшающим отношения между правительством «Грузинской мечты» и Украиной. Грузия несколько раз обращалась с просьбой об экстрадиции беглого экс-президента, у которого на родине уже есть юридический статус осужденного преступника.

Так почему же украинская власть не пошла навстречу грузинской, причем в тот момент, когда межгосударственные отношения значительно потеплели и улучшились? Ответ предельно ясен: ни Украина, ни Грузия решить этот вопрос не в состоянии, так как это прямая компетенция вашингтонских кураторов. Вот и приходится властьпредержащим изображать хорошую мину при плохой игре — люди в маске хватают Саакашвили в ресторане «Сулугуни», который, как видно, остался самой пострадавшей стороной в этой истории, так как Мишико не успел даже расплатиться.

Хорошую мину держат и грузинские власти. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани разъяснила, что прокуратура не снимала требования к Украине об экстрадиции беглого экс-президента Грузии. «Соответственно, оно было в силе, однако решение было за государством Украины. У них было два выбора, и сейчас мы узнали, что они сделали второй выбор. То есть, выдворили лицо на ту территорию, откуда он в свое время попал на территорию Украины», — заявила Цулукиани.

Однако Мишико переместился в Польшу. С этим у грузинской прокуратуры тоже все в порядке.

«Запрос об экстрадиции мы послали и в Польшу, и там действуют те же правила. Это совсем свежая новость, и, безусловно, мы не можем требовать реагирования от Польши сегодня или завтра. Поскольку в европейских странах, как у нас, так и в Польше, в Восточной Европе существуют одни и те же процедуры. Это несколько судебных инстанций, на что необходимо время, и, если эти процедуры начнутся в Польше, возможно, мы сможем говорить о каком-то результате», — отметила Цулукиани.

Ну, пока будут разбираться с Польшей, Мишико уже радостно сообщает из Амстердама. «Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», — пишет Саакашвили у себя на странице в соцсети Facebook.

Теперь, видимо, придется обращаться к голландским властям, так что экс-президент министерство юстиции работой обеспечил на долгие годы. Разумеется, можно ехидно поинтересоваться, а почему экс-президент, обвиненный в многочисленных преступлениях, не был задержан, пока находился на территории страны, почему в свое время ему беспрепятственно позволили покинуть Грузию? Но не хочется такими вопросами портить хорошую мину. Сторонники Саакашвили в Грузии гордо заявляют, что власти никогда не решатся держать его в грузинской тюрьме, так как не рискнут на конфронтацию с его высокими покровителями. Совершенно очевидно, что Мишико еще не списан окончательно, он еще может понадобиться хозяевам, поэтому «Грузинской мечте» лишняя головная боль ни к чему. Хотя подобный мотив грузинские власти категорически отрицают, история о том, как пранкеры разыграли министра внутренних дел Грузии, дает основания подозревать, что дыма без огня не бывает.

Владимир Жириновский, не являясь поклонником Саакашвили, сделал ему своеобразный комплимент, сказав, что он «Ленин оранжевых революций». Теоретик цветных революций Шарп недавно скончался, но дело его живет и процветает в деятельности практика Саакашвили. Возможно, такое сравнение не совсем корректно, так как личности Ленина и Саакашвили, как бы он ни был распиарен, несопоставимы по масштабам, но тут на память приходит старая мудрость, гласящая, что история, представшая в первый раз трагедией, во второй, как правило, проявляется в виде фарса.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси), специально для EADaily





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