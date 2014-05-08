Крым перешел на новую систему расчета

Недавно стало известно о том, что Крым окончательно осуществил переход на безналичные расчеты в рублях. Данная информация предоставлена Рустамом Темиргалиевым, который является вице-премьером республики. Стоит отметить, что его заявление опубликовали на официальной странице Совета министров Крыма в одной из популярных соцсетей.

Темиргалиев подчеркивает, что возможность обеспечения оборота гривны на территории полуострова просто стала невозможной из-за решения Национального Банка Украины. Имеется ввиду решение о том, что в Крыму должны прекратить работать украинские банки. Также известно, что гривна еще на пару месяцев останется в обороте. Предполагается, что у населения получится произвести обмен гривен на рубли по курсу Центробанка России. Это можно будет сделать абсолютно в любом банке. По крайней мере, именно об этом и заявил вице-премьер.

В настоящее время в Крыму находится двести семь отделений российских банков. В скором времени планируется открытие пятидесяти одного отделения на данной территории. Буквально на днях представители Нацбанка Украины оповестили о том, что будут прекращать дальнейшее функционирование украинских банков на территориях Крыма и Севастополя. Считается, что они оккупированы Россией. Подобное решение обусловлено отсутствием всяческих возможностей производить банковское регулирование и контроль, а также постоянный государственный финансовый мониторинг за их функционированием банковских организаций. Вот такая тяжелая и непонятная ситуация сложилась на крымской территории.