Покушение на Михайлика: Луценко срочно встретился с Аваковым

Генпрокурор Юрий Луценко провел совещание с главой МВД Арсеном Аваковым в связи с нападением на одесского активиста Олега Михайлика

Об этом глава ГПУ написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

По его словам, в понедельник, 24 сентября, усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу.

«Ситуацию в области, в том числе — с нападениями на активистов будут проанализированы на совместной координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября», — добавил Луценко.

Напомним, что вечером 22 сентября неизвестные стреляли в одесского общественного активиста, председателя городской организации партии «Сила Людей» Олега Михайлика.

Пострадавшего госпитализировали в КП «Городская клиническая больница №1». Медики оценивают его состояние как тяжелое. Местные СМИ отмечают, что пострадавший неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Как сообщала «ДС», в полиции рассматривают пять версий покушения: общественная деятельность, проблематика «Золотого берега», рынка «Успех», личные отношения и хулиганские мотивы неустановленного лица.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник