Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Покупая американские электровозы, правительство поддерживает экономику США вместо украинской – нардеп Бондарь

Покупая американские электровозы, правительство поддерживает экономику США вместо украинской – нардеп Бондарь

Экономика Украины26 Фев 2018
Покупая американские электровозы, правительство поддерживает экономику США вместо украинской – нардеп Бондарь
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

14:48, 26 февраля 2018

677

Нардеп Виктор Бондарь выразил сомнение в целесообразности соглашения с General Electric, учитывая другие обещания украинских властей по развитию транспорта в Украине.

Бондарь выступил с резкой критикой решения правительства / фото vidrodzhennya.org.ua

Об этом во время Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил народный депутат, сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя подписание контракта ПАО «Укрзализниця» с американской корпорацией General Electric на поставку 200 локомотивов на общую сумму $1млрд.

По его словам, покупая американские электровозы, правительство будет кредитовать экономику США вместо украинской.

Читайте такжеКонтракт на $1 миллиард: «Укрзализныця» договорилась с General Electric о совместном производстве локомотивов

«Закупки электровозов в США пройдут за кредит Украинского государственного банка в 1 млрд долларов! У нас два предприятия в Украине – Днепропетровский электровозоремонтный завод, производящий совместно с Siemens современные электровозы, и Запорожский электровозоремонтный завод, который со Skoda подписал договор о производстве тепловозов. А мы за государственные средства закупаем локомотивы в Америке!» – отметил Виктор Бондарь.

Он выразил сомнение в целесообразности такого соглашения с General Electric, учитывая другие обещания украинских властей по развитию транспорта в Украине.

«Программа закупки электровозов в General Electric рассчитана на 7 лет. И министр нам пишет о том, что за 5 лет у нас будет система Hyperloop – это сверхскоростные поезда, которые будут передвигаться по всей территории Украины со скоростью 500 км в час. А мы закупаем тепловозы на 7 лет! О чем это говорит? Это коллапс мысли и управления государством: одна рука не знает, что делает вторая. Загрузите свои предприятия на миллиард долларов – и вы получите десятки тысяч рабочих мест», – призвал сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter



Источник

← Экономика Украины — между прошлым и будущим Тарута: использование средств МВФ является крайней мерой для украинской экономики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top