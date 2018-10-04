Покупать доллары или хранить в гривне: эксперты рассказали о курсе валют осенью

04 октября 2018, четверг, 08:18 91

2018-10-04T08:18:00+03:00

Экономика

2018-10-04T08:33:59+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Покупать доллары или хранить в гривне: эксперты рассказали о курсе валют осенью

Сентябрь оказался на удивление монотонным с точки зрения изменения курса доллара. То есть, несмотря на все колебания, за месяц курс доллара от Нацбанка подрос всего лишь на 2 копейки.

Как пишет «Сегодня», после стабильного роста на протяжении всего августа доллар достиг своего пика 5 сентября – почти 28,5 по курсу НБУ. А затем гривня стала вновь медленно укрепляться. В середине сентября – с 14-го по 26-е – она пребывала практически в стагнации, курс доллара держался в пределах 28,06 – 28,12. А в последнюю неделю снова начал немного расти. Но от 3 сентября (первый банковский день месяца) до 1 октября изменение составило 2 копейки: с 28,25 грн курс вырос до 28,27 грн. Курс продажи безналичного доллара США в Украине в сентябре понизился на 0,2% – до 28,33 грн, наличного – на 0,1% (до 28,23 грн).

Октябрь начался с небольшого проседания курса (2 октября доллар подешевел с 28,27 до 28,21 грн). Но уже 3-го гривня начала вновь ослабляться (курс НБУ 28,27 грн). И к 4 октября она потеряла еще 5 копеек (28,32 грн).

В предыдущие годы в октябре гривня начинала немного укрепляться после августовской и сентябрьской девальвации. Однако эксперты считают, что в этом году ощутимого укрепления не будет. Более того, в октябре подорожание доллара может продолжиться.

«Самый существенный негативный фактор, который может оказать влияние на гривню, связан с МВФ. Если мы не сумеем договориться о кредите, это уже само по себе спровоцирует очень существенное обесценивание гривни. Обычно где-то с середины октября давление на гривню снижается, и такая ситуация держится до декабря. Но в этом году фактор неопределенности с МВФ может толкать гривню вверх», – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Эксперты ГК FOREX CLUB также считают, что в октябре «фактор МВФ» продолжит оказывать ощутимое влияние на гривню. Однако они прогнозируют, что этот фактор – а точнее, ожидания позитивного решения по выделению кредитных средств МВФ – будет сдерживать девальвацию украинской валюты.

«Необходимо поднять цены на газ и принять согласованный с МВФ госбюджет на 2019 год. После принятия бюджета достаточно оптимистичным выглядит переход в 2019 году на новую программу сотрудничества с МВФ, которая может снять спекулятивные риски на весь выборный год», – отмечает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

И, тем не менее, FOREX CLUB также не прогнозирует, что гривня в октябре укрепится на показателях ниже 28 грн. По их оценкам, курс гривны в октябре будет колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар.

Колебания будут устраивать цены на нефть и облигации Минфина

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в октябре гривня продолжит вести себя, как и в прошлом месяце.

«Я думаю, курс будет практически таким же, как и в сентябре. Продолжатся колебания, вялотекущая девальвация, но каких-то существенных потрясений ожидать не стоит. Доллар по 30 не будет однозначно, но и по 25 – тоже не будет. Можем увидеть 28,5, потом 28,9», – говорит эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, в октябре на обменный курс будут продолжать оказывать влияние цены на нефть. Правда, этот фактор, скорее, будет играть роль маятника.

«Рост цен на нефть на внешних рынках, за которым следует рост цен на уголь и газ, провоцирует потребности в дополнительном импорте, а значит, подорожание доллара. Но эти же процессы порождают и обратные: рост цен на агропродукцию и продукцию металлургии. Значит, Украина может получить дополнительную экспортную выручку от этих товаров, что окажет стабилизирующее влияние на гривню», – говорит Борис Кушнирук.

Александр Охрименко обращает внимание на взаимосвязь курса валют и деятельностью финансовых ведомств.

«Когда Минфин будет размещать облигации, так сразу гривня будет девальвировать… Как только эмиссия закончилась – пошла ревальвация», – говорит эксперт.

Кстати, последние курсовые колебания он объясняет именно этой причиной.

«Пару дней назад Минфин разместил облигаций, и мы увидели девальвацию. Сейчас он прекратил их выпуск – и произошла небольшая ревальвация», – говорит Александр Охрименко.

В то же время аналитики FOREX CLUB считают, что другие действия финансовых ведомств, наоборот, будут направлены на укрепление гривни.

«Поддержку гривне окажут интервенции НБУ, высокая учетная ставка и активизация по абсорбированию гривневой ликвидности через инструменты долгового рынка. В сентябре рынок удержал курс на 28,5 грн за доллар, и, вероятно, регулятор удержит этот уровень в октябре. Нижняя граница диапазона будет находиться на 28 грн за доллар. Эта отметка в сентябре оказалась достаточно сильной, и рынок, несмотря на оптимистические ожидания по переговорам с МВФ, так не смог ее преодолеть», – объясняет Андрей Шевчишин.

Определенные риски для гривны он связывает и с глобальными тенденциями – укреплением доллара США против мировых валют на фоне жесткой политики ФРС и ожиданиями повышения учетной ставки в декабре. «Это влечет за собой отток капитала с развивающихся рынков, а также давит на валюты развитых стран. В результате девальвации локальных валют украинский экспорт станет неконкурентным, и гривна будет ослабевать», – полагает эксперт.

Борис Кушнирук предупреждает: негативные ожидания сами по себе оказывают отрицательное воздействие на курс валют. А то, что ожидания в обществе не самые радужные, показывает сравнение прогнозов общественных экспертов и правительства.

Так, в НБУ спрогнозировали на конец года курс 28,5 грн. В то же время в консенсус-прогнозе от Министерства экономразвития, который строится на опросе экспертов, средний показатель на конец года получился более чем на гривню выше – 29,6 грн.

Как сообщали Українські Новини, в среду доллар и евро подорожали на 6 копеек.

Тем временем, в Украину растет поток денежных переводов из Польши, но снижается из России.





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