Показуха подрывает доверие ко всей антикоррупционной системе, — Гройсман

Выборочное правосудия и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает не только идеологию этой борьбы, но и доверие к антикоррупционной инфраструктуре

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «ВИТА», сообщает «ДС».

«Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы. Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры», — приводит слова Гройсмана Правительственный портал.

В то же время он подчеркнул, что «против выборочного правосудия». «Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан», — подчеркнул премьер-министр.

Гройсман отметил, что уже сделано немало, что существенно сузить саму природу коррупции путем введения прозрачной системы возврата НДС, введение механизмов децентрализации и широкого использования системы ProZORRO.

Ранее, напомним, Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины растет 11 кварталов подряд, учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста.

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