Вы здесь: Главная / Политика / Показуха подрывает доверие ко всей антикоррупционной системе, — Гройсман

Показуха подрывает доверие ко всей антикоррупционной системе, — Гройсман

Политика 18 Ноя 2018
Показуха подрывает доверие ко всей антикоррупционной системе, — Гройсман
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Выборочное правосудия и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает не только идеологию этой борьбы, но и доверие к антикоррупционной инфраструктуре

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «ВИТА», сообщает «ДС». 

«Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы. Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры», — приводит слова Гройсмана Правительственный портал.

В то же время он подчеркнул, что «против выборочного правосудия». «Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан», — подчеркнул премьер-министр.

Гройсман отметил, что уже сделано немало, что существенно сузить саму природу коррупции путем введения прозрачной системы возврата НДС, введение механизмов децентрализации и широкого использования системы ProZORRO.

Ранее, напомним, Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины растет 11 кварталов подряд, учитывая потребности страны и обеспечения дальнейшего роста. 

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

Путин проиграл войну в Украине - Климкин →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top