Показатели неутешительные: Россия нанесла мощный удар по экономике Украины

Украина понесла большие финансовые потери из-за блокады своих железнодорожных перевозок со стороны России

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Безусловно, это серьезное влияние. И показатели здесь неутешительные, потому что «Укрзалізниця» больше всего потеряла на транзите товаров из других стран, идущих через Россию. Примерно 60-70%. И этот тренд продолжает свое падение», — заявил чиновник.

Он сообщил, что из-за данной блокады Украина занялась разработкой собственных транспортных путей.

«Наибольшую перспективу имеет так называемый путь Север-Юг, который соединит Украину с азиатскими государствами, странами Персидского залива. Наконец нашли там железнодорожное сообщение, а то Бальчун никак не мог чего-то. Видим хорошую динамику поезда «Викинг», который идет в страны Балтии и Скандинавии — рост 80% в год», — подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Кубань в будущем может стать частью Украины, так как Россия распадется, а на ее месте возникнут новые республики. Такое мнение высказал украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз.

Он отметил, что на территории России образуются новые государства, а некоторые регионы присоединятся к другим странам.

«Империя распадется окончательно. Отделятся татары, башкиры — Республика Идель — Урал. В Сибири даже демонстрации были: «Хватит кормить Москву». Там якуты, а они — очень антимосковские. Кавказ, Дон отделятся. Кубань — мы заберем. В Сибири Китай претендует на территории. Даже с Ленинградом-Санкт-Петербургом будет вопрос», — заявил Мороз.

По его совам, в Кремле сейчас не могут достичь единства. Именно поэтому существуют предпосылки для развала России.

«Если бы могли преодолеть Украины изнутри — давно бы сделали. Но не получается. Теперь главное — отрицательная энергия против Москвы каждого украинца. В Кремле уже нет единства. Там своих проблем много. Мы будем их разваливать, я так вижу», — добавил Мороз.

Напомним, Украина проиграла РФ фатальный спор, экономику ждет болезненный удар.

Как сообщала Politeka, Украина поддержала экономику РФ миллиардными вливаниями.

Также Politeka писала о том, Украина обошла РФ в престижном рейтинге.

Источник: ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

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