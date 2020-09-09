Пока не страшно | Investing.com

Страшно? Пока не очень.

Это я про рынки.

На чем основывается мое спокойствие?

1. Рынки и, прежде всего, отдельные сектора были перегреты. Данный факт был очевиден даже ребенку. Ну не может рынок расти без коррекции столь продолжительное время, тем более в такой тяжелой ситуации в самой экономике. Коррекция была необходима.

2. Народ, в конце концов, должен был хотя бы немного испугаться. Рынки могут расти тогда, когда есть достаточное количество осторожных, сомневающихся. Наконец, просто откровенно шортящих товарищей.

3. Обратите внимание на очень любопытный феномен. Падения на рынках начались с одной весьма интересной «штучки», которую мы с вами обсудили ранее. Рынок продолжал расти, а вот волатильность () тоже начала рост и росла уже несколько дней. Странный момент? Ничуть. Крупные игроки начали… не с продажи акций, но с продажи индексов и покупки опционов и волатильности. А теперь продолжаем наши наблюдения. И вот вам – вуаля. На достаточно нервном рынке вчера волатильность не росла, а падала (график ниже). Да, да. Крупные игроки начали закрывать шорт-позиции по рынку. Как говорится, попродавались и хорош.

Что же это было?

Друзья, обратите внимание на даты. Просадки начались ровно за два месяца до выборов в США.

Управляющие крупных фондов, скорее всего, решили зафиксировать прибыльные позиции и перестраховаться перед выборами, уйдя в кэш.

Немудрено. База для весьма неплохих бонусов обеспечена. Зачем же рисковать, тем более в ситуации, когда действительно все более чем непонятно и рискованно?

Так получается, что все эти нервные три дня – это репетиция приближающихся бурь? Скорее всего, именно так.

Именно поэтому не стал вчера продолжать активные продажи, ограничился точечными действиями. Покупки отложил на сегодня.

Почему? Одного индикатора недостаточно. Посмотрим сегодня.

А что остальные индикаторы?

Валюты. , , и доллар, и прочие ведущие валюты мира немного просели относительно доллара США. Не критично. Все в пределах 1,5-2%.

Валюты развивающихся стран?

Большинство (кроме, естественно, наших любимых Шерочки с Машерочкой — и ) были более чем стабильны и «невозмутимы» в своих движениях. И , и и даже традиционно не очень сильные за последнее время , и даже(!) смотрели на все происходящее свысока и не реагировали.

Коммодитиз?

Полное и олимпийское спокойствие. Помотало драгметаллы немного в разные стороны. Разве ж это мотания? Так… разминка. Нет, такой хоккей… нам пока не страшен.

И только , управляемая лихими ковбоями в чалмах, нервировала. Это да.

Скажу откровенно: не вижу здесь огромного даунсайда. Допустим, еще доллар-два. Да и то не факт.

Мировая экономика, кряхтя и постанывая, начинает потихоньку восстанавливаться. Денег напечатано столько, что хватит на грядущие годы. На этом фоне полагаю, что потенциал падения цен на нефть сегодня вряд ли может измеряться десятками процентов.

А окончательно убедил меня в этом один из моих клиентов, предложивший строчно зашортить нефть. Народ еще очень хорошо помнит те безумные дни в марте, когда порой возникало ощущение, что нефть – это нечто вообще в хозяйстве ненужное.

Буду искать уровни для покупки нефти. Но не в моменте. Впрочем, об этом будет отдельный пост.

Вывод

Управляющие крупными фондами немного сократили позиции в акциях и полюбовались на коллективный психоз «робингудов», коих появились миллионы на международных рынках.

Скорее всего, в условиях продолжающейся денежной экспансии, низких ставок и обещаний регуляторов способствовать ускорению инфляции, по-настоящему сильную просадку рынков пока мы не узрим. Ключевое слово — пока.

Есть достаточно триггеров для обвалов рынков. А пока… очевидно, выдыхаем. Надолго? Не думаю. И, вполне возможно, увеличиваем позиции в и . Но это если увидим новый виток укрепления евро.

Друзья, не так давно предупреждал: чем ближе к началу ноября, тем сильнее будет штормить рынки, и тем более будет возрастать волатильность.

Ещё и еще раз рекомендую подумать, нужно ли сейчас брать риски? Может, текущий отскок – хороший повод зафиксировать позиции и постоять какое-то время в стороне?

P.S. Очень прошу: не спешите бежать всей толпой и срочно покупать Tesla (NASDAQ:) или Zoom (NASDAQ:). Они по-прежнему очень и очень дороги.









































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