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Пока мы «дышим» в затылок Германии, нас обгоняет Индонезия

Мировая экономика 18 Июл 2019
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Силуанов дал интервью о блестящих перспективах нашей экономики. Дмитрий Козенко старается понять, обоснован ли министерский оптимизм.

Дмитрий КозенкоМинистр экономики Антон Силуанов дал интервью МК. Среди прочих оптимистических пассажей Силуанов решил рассказать, когда наша экономика войдет в топ-5 сильнейших экономик мира. Как это обещал Владимир Путин.

«Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3 процента. Германия за этот период выросла приблизительно на 1 процент. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира. К 2024 году мы должны выйти на темпы роста не ниже среднемировых. По оценкам Всемирного банка, сейчас это 3,3 процента в год. Именно таких темпов роста мы ожидаем».

Как-то так вышло, что буквально следом Международный валютный фонд дал прогноз по экономике России.

За последние девять месяцев экономисты МВФ в третий раз понизили оценку роста российского ВВП на 2019 год: в октябре это было 1,8 процента, в январе – 1,6, в мае – 1,4, а последние расчеты фонда составляют уже 1,2 процента. Это почти втрое медленнее, чем растет мировая экономика (3,4 процента), догнать и перегнать которую правительство России планирует в ближайшие шесть лет.

Темпы роста в России оказываются ниже ожиданий: в первом квартале ВВП прибавил всего 0,5 процента.

В прошлом году на РФ приходилось 3,12 процента мировой экономики, в этом уже – 3,07. В следующем году доля упадет до 3,01 процента, а к 2024-му – до 2,79 процента. В результате Россия не только не догонит Германию, но и пропустит вперед Индонезию, экономика которой растет на 5 процентов в год.

Растет наш ВВП, пусть и медленно, но растет. И в то же время более быстрыми темпами продолжают падать реальные доходы населения. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат. За второй квартал сумма, остающаяся на руках после обязательных платежей, снизилась еще на 0,2 процента, а за полугодие – на 1,3 процента.

Но и на эти цифры нашлись слова. Росстат объяснил бедность россиян слишком большим объемом взятых ими кредитов. «Некоторое снижение реальных располагаемых доходов обусловлено несколькими факторами, в том числе инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам».

Найти баланс между словами и цифрами (делами) никак не получается. На словах дышим в затылок Германии, на деле нас обгоняет Индонезия. Экономика становится все крепче, а люди живут все хуже. И, как выясняется, сами в том виноваты.



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