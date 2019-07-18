Пока мы «дышим» в затылок Германии, нас обгоняет Индонезия

Силуанов дал интервью о блестящих перспективах нашей экономики. Дмитрий Козенко старается понять, обоснован ли министерский оптимизм.

Министр экономики Антон Силуанов дал интервью МК. Среди прочих оптимистических пассажей Силуанов решил рассказать, когда наша экономика войдет в топ-5 сильнейших экономик мира. Как это обещал Владимир Путин.

«Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3 процента. Германия за этот период выросла приблизительно на 1 процент. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира. К 2024 году мы должны выйти на темпы роста не ниже среднемировых. По оценкам Всемирного банка, сейчас это 3,3 процента в год. Именно таких темпов роста мы ожидаем».

Как-то так вышло, что буквально следом Международный валютный фонд дал прогноз по экономике России.

За последние девять месяцев экономисты МВФ в третий раз понизили оценку роста российского ВВП на 2019 год: в октябре это было 1,8 процента, в январе – 1,6, в мае – 1,4, а последние расчеты фонда составляют уже 1,2 процента. Это почти втрое медленнее, чем растет мировая экономика (3,4 процента), догнать и перегнать которую правительство России планирует в ближайшие шесть лет.

Темпы роста в России оказываются ниже ожиданий: в первом квартале ВВП прибавил всего 0,5 процента.

В прошлом году на РФ приходилось 3,12 процента мировой экономики, в этом уже – 3,07. В следующем году доля упадет до 3,01 процента, а к 2024-му – до 2,79 процента. В результате Россия не только не догонит Германию, но и пропустит вперед Индонезию, экономика которой растет на 5 процентов в год.

Растет наш ВВП, пусть и медленно, но растет. И в то же время более быстрыми темпами продолжают падать реальные доходы населения. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат. За второй квартал сумма, остающаяся на руках после обязательных платежей, снизилась еще на 0,2 процента, а за полугодие – на 1,3 процента.

Но и на эти цифры нашлись слова. Росстат объяснил бедность россиян слишком большим объемом взятых ими кредитов. «Некоторое снижение реальных располагаемых доходов обусловлено несколькими факторами, в том числе инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам».

Найти баланс между словами и цифрами (делами) никак не получается. На словах дышим в затылок Германии, на деле нас обгоняет Индонезия. Экономика становится все крепче, а люди живут все хуже. И, как выясняется, сами в том виноваты.





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