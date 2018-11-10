Пока евро и доллар сходят с ума, гривна показала, как надо

НБУ установил новый курс украинской валюты в пятницу, 9 ноября, по отношению к евро на отметке 31,90 грн/€.

По сравнению с предыдущим днем, евро подешевел на 14 копеек, сообщает национальный банк.

Средний курс продажи долларов в банках смог вырасти на 3 копейки и составляет 28,10 грн/$. Средний курс гривны к евро в продаже смог упасть на 17 копеек – до 32,21 грн/€.

НБУ формирует курс американской и европейской валюты к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. Але населения покупать евро и доллары по официальному курсу не может.

Как ранее сообщало Министерство экономразвития и торговли Украины в своем прогнозе, конец года может «порадовать» населения курсом в 29,3 грн/$. 2019 год начнется с курсом 29,3 по продажам, однако в конце года он вырастет до 30,6 грн. 2020 год ознаменуется подорожанием американской валюты вплоть до 31 грн, а к декабрю и вовсе до 32 грн/$ (33,2 грн на конец года).

Как сообщают источники, курс американской валюты к 10 ноября может упасть до 27,9 грн/$. Размещение еврооблигаций, низкий спрос в начале месяца и хорошие прогнозы МВФ напрямую повлияют на снижение доллара.

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