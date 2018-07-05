Пойманная на взятке чиновница Минюста была любовницей Рената Кузьмина — блогер

Чиновница Министерства юстиции Алиса Оскирко, которую вчера задержали на взятке, была любовницей беглого экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист и блогер Андрей Дзиндзя, информирует «ДС».

«Знакомьтесь, Оскирко Алиса Алексеевна, любовница Рената Кузмина и чиновница Минюста! Именно ее СБУ поймал на взятке», — написал Дзиндзя.

Как сообщала «ДС», 4 июля Генпрокуратура задержала на взятке начальницу управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Министерства юстиции Алису Оскирко и ее заместителя

Напомним, Рената Кузьмина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, его подозревают в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время Ренат Кузьмин находится в государственном розыске.

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