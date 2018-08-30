Погранслужба объявила книги Стивена Хокинга и Ганди российской пропагандой

Государственная пограничная служба Украины заявила о разоблачении в Житомирской области канала перемещения в Украину пропагандистских российских книг

Данное заявление вместе с фотографиями книг было размешено на странице ГПСУ в Facebook, информирует «ДС».

«Сотрудники внутренней безопасности зафиксировали факт систематического предоставления неправомерной выгоды должностному лицу пограничного ведомства. За взятку злоумышленники хотели получить содействие в перемещении транспортным средством запрещенной печатной продукции российского производства. Транспортное средство с грузом пропагандистской литературы межведомственная группа задержала сегодня после прохождения таможенного контроля на выезде из пункта пропуска», — сказано в заявлении погранслужбы.

Как сообщается, к схеме перемещения и реализации пропагандистских книг причастны несколько человек. Закупка литературы российского производства осуществлялась на территории России и Беларуси, а переправлять в Украину ее планировали исключительно через украинскую-белорусский участок. Реализация литературы должна была осуществляться через сеть точек продаж книжной продукции, подконтрольной одному из граждан.

«Задержанная продукция имеет пропагандистскую направленность, в частности раскрывает военную тематику, пропагандирует коммунистические ценности и советскую идеологию, социальное устройство и преимущества «федеративного» государственного устройства, которые согласно законодательству Украины, запрещены для распространения и использования на территории Украины», — сказано в заявлении.

По оперативной информации, литературу якобы сначала должны были накопить в Украине, а распространять весной 2019 с целью дестабилизации политической ситуации, утверждают пограничники.

При этом на фото с задержанным грузом пограничники продемонстрировали книги знаменитого физика Стивена Хокинга и одного из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди.

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