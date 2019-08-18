Пограничники со стрельбой ловили авто, которое пытался прорваться в Румынию. Новости политики

Ночью 18 августа в Черновицкой области пограничники вынуждены были применить огнестрельное оружие, чтобы остановили автомобиль, который пытался пересечь украино-румынскую границу, в результате чего ранение получил один человек

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, около 03:00 пограничники заметили, что в сторону государственной границы с направления населенного пункта Шепит на скорости движется автомобиль. На законное требование автомобиль не остановился и продолжил движение в сторону военнослужащих.

Отмечается, что пограничники сделали несколько выстрелов в воздух, а после отсутствия реакции водителя, открыли огонь по колесам транспортного средства. Остановив автомобиль, военнослужащие обнаружили в салоне раненого мужчину и водителя. Пострадавший был немедленно госпитализирован.

«По данному факту пограничники сразу проинформировали сотрудников Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются следственные действия», — добавили в ведомстве.

Кроме того, руководство ГПСУ назначило служебное расследование для проверки правомерности применения огнестрельного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы сменили автоматы Калашникова на пистолеты-автоматы немецкого бренда Heckler&Koch.

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