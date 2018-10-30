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Пограничники готовятся отражать атаку России с Азовского моря (ФОТО)

Политика 30 Окт 2018
Пограничники готовятся отражать атаку России с Азовского моря (ФОТО)
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Подразделения Донецкого пограничного отряда из состава сил и средств противодесантной обороны Объединенных сил провели учения по охране и обороне побережья Азовского моря

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве также отметили, что опытные инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

«Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые планируют захват объектов транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что на учениях пограничники выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью.

Также они, моделируя различные элементы обстановки на поле боя, отработали маневрирование пограничными подразделениями и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес.

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