Подсчитана средняя зарплата в России — SmolNarod.ru

Автор фотографии: Елена Костюченкова

Средняя

зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тысячи рублей и выросла на

6% по сравнению с 2018-м.

К такому выводу пришел аналитический центр «Авито Работа» по

итогам исследования рынка труда массовых специальностей России, пишут

«Известия».

Так, по итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в

России оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в

среднем 49,8 тыс. рублей в месяц. На втором месте – фитнес и салоны красоты,

где средняя зарплата по стране составила чуть более 47,7 тыс. рублей. Тройку

лидеров замкнул автомобильный бизнес – со средней зарплатой около 46,2 тыс.

рублей в месяц.

Самыми низкооплачиваемыми стали следующие сферы: образование

и наука (26,3 тыс. рублей в месяц), административная работа (в среднем 29,6

тыс. рублей), а также бухгалтерия и финансы (29,9 тыс. рублей в месяц).

Ранее мы сообщали, что рост экономики России в 2020 году ожидается в размере 1-1,5%, в то время, как мировая экономика вырастет на 3-3,3%. Такой прогноз делает Финансовый университет при правительстве РФ. Также эксперты прогнозируют рост реальных заработных плат россиян. Реальная зарплата, которая рассчитывается за вычетом инфляции, вырастет в России примерно на 2,5%.

В частности, в Смоленской области реальная зарплата, согласно прогнозу, вырастет на 3%. Минимальный рост прогнозируется в Хабаровском крае (1,5%), а максимальный – в Чите (3,8%). При этом реальные доходы населения в 2020 году останутся либо без изменений, либо даже немного снизятся. Уровень безработицы в России в 2020 году будет снижаться, хотя темпы снижения безработицы будут менее значительными, чем в 2019 году.











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