Подписано соглашение о взаимодействии между Новосибирской областью и «Почтой России»

Подписанное соглашение определяет действия сторон в области развития сети и повышения доступности услуг почтовой связи, в том числе в труднодоступных населенных пунктах и сельской местности. Одними из важнейших пунктов соглашения являются поддержка со стороны правительства Новосибирской области во взаимоотношениях с органами местного самоуправления в части доставки почтовых отправлений в отдаленные и труднодоступные районы и поддержки устойчивой работы почтовых маршрутов, а также участие в мероприятиях, связанных с повышением престижа профессий работников, осуществляющих деятельность в сфере почтовой связи, мотивацией и удержанием высококвалифицированных работников.

Андрей Травников отметил роль предприятия в реализации ключевых социально значимых программ и выразил готовность вести конструктивный диалог, направленный на повышение экономического потенциала и доступности почтовых и банковских услуг для жителей региона. «Наш регион занимает важное место в развитии «Почты России». Безусловно, жители Новосибирской области нуждаются в качественных и доступных услугах, которые предоставляет сегодня компания. Мы готовы оказать всяческую помощь планам развития «Почты России» на территории региона», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу развития инфраструктуры сети почтовой связи: проведению ремонта помещений и открытию новых отделений. Сегодня в Новосибирской области насчитывается 780 отделений почтовой связи, в том числе 190 городских и 590 сельских. В регионе с 2008 по 2016 годы в рамках реализации целевых программ правительства Новосибирской области проводился ремонт сельских отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности. За период с 2008 по 2016 годы было отремонтировано 136 сельских отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности. На данные цели из бюджета Новосибирской области затрачено 29,6 млн рублей, из местных бюджетов – 1,6 млн рублей.

«Только с начала 2018 года проведен ремонт в 16 почтовых отделениях, при этом до конца года запланировано окончание ремонтных работ еще в 57 отделениях почтовой связи», – сообщил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Николай Подгузов также озвучил наличие острой необходимости в дополнительных помещениях для открытия отделений почтовой связи в новых районах Новосибирска, где пропускная способность действующих отделений не соответствует возросшей численности населения.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались меры по развитию в нашем регионе инфраструктуры международного почтового обмена. Напомним, что 30 декабря 2014 года между правительством Новосибирской области, Федеральной таможенной службой, «Почтой России» и ОАО «Аэропорт Толмачево» заключено соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства Логистического почтового центра на территории Новосибирской области и сотрудничестве в сфере обеспечения почтового обмена с зарубежными странами. В настоящее время определен земельный участок под строительство центра, проведены изыскательские работы, сформирован проект. Основные строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до конца 2019 года.

«В Новосибирске планируется построить логистический почтовый центр самого современного уровня площадью около 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят порядка 4-5 миллиардов рублей. Мы рассматриваем его как первый объект в рамках нашего совместного предприятия с группой ВТБ по созданию обновленной логистической инфраструктуры «Почты России», – отметил Николай Подгузов. – Это обусловлено тем, что Новосибирск является крупным центром, где перераспределяются большие потоки посылок, которые ежегодно нарастают в связи с тем, что электронная коммерция набирает обороты».

12 сентября в рамках Восточного экономического форума-2018 во Владивостоке ФГУП «Почта России» и Группа ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики. Компании заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора, стороны создают Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране.

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