Подготовлен проект новой редакции закона о рекламе

Подготовлен проект новой редакции закона о рекламе



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Jun-10,2019 / 16:06:00

Антимонопольным комитетом совместно с Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе разрабатывается проект новой редакции закона «О рекламе».

По данным пресс-службы Антимонопольного комитета,

Новая редакция действующего закона, в которую вводятся новые требования и правила для дальнейшего развития рынка рекламных услуг, разрабатывается с учетом результатов изучения и анализа практики развитых стран.

В проекте новой редакции закона о рекламе приводится более широкий спектр понятий и определений применяемых в рекламной деятельности. Кроме этого, определяются права и ответственность Правительства и Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете, их полномочия и порядок осуществления контроля. Также, определяются права и ответственность участников рынка рекламных услуг, усиливаются требования к рекламе, рассчитанной на несовершеннолетних, расширяется спектр социальной рекламы и требования к отдельным видам распространения рекламы (телевидение, радио, печатные издания, средства связи, электронная коммерция, внешняя реклама, реклама на транспорте и почтовых отправлениях и т.д.). Усиливаются также требования к рекламе отдельных товаров, услуг и работ (лекарственных препаратов, биологически активных веществ, детского питания, различных акций, энергетических напитков, алкогольных и табачных изделий, оружия, ценных бумаг). Кроме того, усиливается ответственность за нарушение законодательства о рекламе и др.

Наряду с этим, частично отменены или вводятся в состав Закона «О рекламе» новой редакции положения и правила нормативных документов «Положение о размещении рекламы» (зарегистрированное Министерством юстиции от 06.04.2001г. №1024) и «Правила предоставления информации об использовании фонограммы при проведении театрально-концертных мероприятий» (зарегистрированное Министерством юстиции от 16.11.2002г. №1188), разработанных на основании Закона «О рекламе» и «О защите прав потребителей».

В свою очередь, наряду с совершенствованием законодательства о рекламе, параллельно ведется работа по внесению дополнений в Административный кодекс Республики Узбекистан в части требований по усилению и установлению норм ответственности за нарушение законодательных актов о рекламе.

Уважаемые граждане и предприниматели! Если у Вас есть предложения или пожелания по улучшению рынка рекламных услуг, просим направить свои предложения в Антимонопольный комитет Республики Узбекистан.

Проект закона размещен на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан.

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