Подействовала угроза штрафа. 10 крупнейших туроператоров Украины начали публиковать свои цены в гривнях — список

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Туроператоры указывали стоимость туров, используя «внутренний» курс доллара (Фото: НВ)

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услугу в гривны вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу».

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого „собственного курса валют“ — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.

Хмельницкий добавил, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предоставленные после расследования.

«Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее», — написал чиновник.

Как сообщалось, в начале декабря АМКУ возбудил дело против 10 крупнейших туристических операторов из-за указанных ими на своих сайтах неточной стоимости туров.

Туроператорам было предоставлено 10 дней, чтобы изменить рекламу цен туров, в противном случае им грозил штраф до 5% от дохода за 2019 год.

Речь идет о компании:

— ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik)

— ООО Тез Тур (Tez Tour)

— ООО Джоин Ап! (Join UP)

— ООО Корал Тревел (Coral Travel)

— ООО Тревел Профешнл Груп (TPG)

— ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour)

— ООО ТТВК (TUI)

— ООО Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel)

— ООО Компас Украины (Kompas Touroperator)

— ООО Альф туристический оператор (Alf).

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