Подействовала угроза штрафа. 10 крупнейших туроператоров Украины начали публиковать свои цены в гривнях — список

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Туроператоры указывали стоимость туров, используя «внутренний» курс доллара (Фото: НВ)
Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услугу в гривны вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу».
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.
«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого „собственного курса валют“ — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.
Хмельницкий добавил, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предоставленные после расследования.
«Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее», — написал чиновник.
Как сообщалось, в начале декабря АМКУ возбудил дело против 10 крупнейших туристических операторов из-за указанных ими на своих сайтах неточной стоимости туров.
Туроператорам было предоставлено 10 дней, чтобы изменить рекламу цен туров, в противном случае им грозил штраф до 5% от дохода за 2019 год.
Речь идет о компании:
— ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik)
— ООО Тез Тур (Tez Tour)
— ООО Джоин Ап! (Join UP)
— ООО Корал Тревел (Coral Travel)
— ООО Тревел Профешнл Груп (TPG)
— ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour)
— ООО ТТВК (TUI)
— ООО Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel)
— ООО Компас Украины (Kompas Touroperator)
— ООО Альф туристический оператор (Alf).