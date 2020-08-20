Поддерживающим фактором для украинской экономики будет оставаться сельское хозяйство – советник президента

Поддерживающим фактором для украинской экономики будет оставаться сельское хозяйство – советник президента

В 2021 г. ожидается рост экономики Украины, поддерживающим фактором которой будет оставаться сельское хозяйство. Об этом 20 августа сказал Олег Устенко, советник президента Украины по вопросам экономики, в рамках конференции АПК-Информ «GMD Conference 2020: Summer Edition».

«В базовом прогнозе экономика должна будет вырасти на 4,5%. Это мало для страны, которая собирается эффективно бороться с бедностью, ведь для этого рост должен быть от 5% и выше», — уточнил он.

Эксперт отметил, что не видит в будущем году каких-то рисков для сельскохозяйственной промышленности, связанных с серьезными курсовыми дисбалансировками.





Источник