Подчиненный Рябошапки пожаловался на Портнова в Совет прокуроров, — СМИ. Новости политики

Прокурор ГПУ Александр Божко пожаловался в Совет прокуроров на Андрея Портнова, экс-замглавы АП беглого Виктора Януковича

Об этом сообщает «Слидство.Инфо», располагающее текстом жалобы, передает «ДС».

По данным издания, прокурор подал сообщение, в частности, о вмешательстве бывшего чиновника и фигуранта его производства в его деятельность как милиционера.

Божко указал, что по меньшей мере трижды получал угрозы насилием от Портнова.

Также правоохранитель отметил, что в своем Telegram-канале чиновник времен Януковича неоднократно призывал «совершать незаконные действия» в отношении других прокуроров.

«Указанное безусловно свидетельствует о незаконном вмешательстве Портнова А. В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой для органов прокуратуры в целом», — говорится в жалобе.

Напомним, ранее Божко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов с просьбой лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщала «ДС», в сентябре в блогах на сайте издания «Цензор.нет» Андрей Дзиндзя опубликовал скриншоты якобы переписки между Портновым и Божко, в которых бывший работник администрации Януковича будто бы угрожал прокурору «вы..ать в рот» и «превратить в кусок говна». В связи с чем ГБР 18 сентября начало расследование.

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