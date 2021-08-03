Подарок . Почему МВФ выделил Украине $2,7 млрд

Глава МВФ назвала это историческим решением. Из выделенных средств $275 млрд пойдет странам с формирующимся рынком и развивающимся государствам.



Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 650 миллиардов долларов, почти половину из которых направит странам с формирующимся рынком и развивающимся государствам.



Украине из них отведено 2,7 миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский говорит, что эти деньги пойдут на преодоление кризиса, к которому привела пандемия коронавируса. Корреспондент.net рассказывает подробности.







Историческое решение МВФ



Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 миллиардов SDR (расчетная единица МВФ, которая равняется 650 миллиарда долларов), говорится в сообщении главы МВФ Кристалины Георгиевой, опубликованном 3 августа.



«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», — сказано в сообщении Георгиевой.



Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.



По словам Георгиевой, выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах», а также укрепит доверие, усилит устойчивость и стабильность мировой экономики.



МВФ также изучает другие варианты помощи более бедным и более уязвимым странам в восстановлении их экономики.



«Можно рассмотреть создание нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости для содействия более прочному и устойчивому росту в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении Фонда.



В марте в МВФ сообщили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Такие перспективы в фонде связали с дополнительным бюджетным стимулированием, особенно в США, и с перспективами более масштабной вакцинации.



В июле, однако, в МВФ заявили, что темпы вакцинации в мире не достаточны, чтобы можно было говорить об окончании пандемии в 2022 году.



В конце июля Фонд уточнил прогнозы роста мировых экономик. МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на шесть процентов, в следующем — на 4,9 процента. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3 процента.







Украина ждет и кредитный транш



275 миллиардов долларов из выделенных МВФ средств пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам. Среди них есть и Украина.



Согласно решения Совета управляющих МВФ 23 августа Украина получит от МВФ более 2,7 миллиарда долларов бесплатно и без дополнительных условий.



Президент Владимир Зеленский отметил, что помощь от Международного валютного фонда станет «хорошим подарком» для Украины к 30-летию ее независимости.



«Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение», — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента 3 августа.



Он отметил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.



«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре», — сказал Зеленский.



Для Украины эта помощь крайне важна. Страна уже больше года не может получить транш МВФ по программе от 9 июня 2020 на пять миллиардов долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса.



12 июня 2020 года Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов. Ожидалось, что остальная сумма одним или двумя траншами поступит в Украину в течение 2020 года. Но этого не произошло.



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Причиной стал недостаточный прогресс в реализации обещанных украинскими властями реформ.



В начале июля этого года сообщалось, что делегация правительства Украины и представители МВФ на переговорах в Вашингтоне достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, об антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



В то же время «эксперты МВФ отметили, что решения Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий и требуют соответствующей реакции со стороны украинской власти».



Верховная Рада за короткий срок приняла законопроекты, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.



28 июля Зеленский заявил, что Украина выполнила обязательства перед МВФ, необходимые для получения транша. Украина находится на финальном этапе внедрения реформ, отметил он.



«У нас, в принципе, много вещей сделано, может некоторые вещи еще согласовываются. Со стороны ответственности государства и структурных маяков мы на финальной стадии. Я считаю, мы все сделали… Считаю, что мы готовы к получению транша», — заявил президент.



Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ.



Он добавил, что остаются «специфические» вопросы касательно госбюджета и бюджета следующих годов. Их он назвал вопросами среднего звена.



«У нас конструктивные отношения с МВФ, рабочие. Я считаю, что ключевые реформы, которые были нужны нам, совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их проголосовали, не сделали еще, к сожалению. Мы доведем реформы до конца», — подчеркнул Зеленский.



3 августа Зеленский подписал закон о совершенствовании организации корпоративного управления в банках и банковской системе Украины, который требуется для получения следующего транша.



Задача нового закона — повышение качества работы банков в Украине. Также документ должен способствовать стабильности банковского сектора, усилить защиту прав вкладчиков и других кредиторов, адаптировать принципы банковского законодательства Украины к правовым нормам ЕС.



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В сентябре в Украину приедет миссия МВФ, чтобы проверить ход реформ.



Специальные права заимствования (SDR) — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет SDR.



С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (не кредит) и увеличат золотовалютные резервы страны на сумму эмиссии.



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