Подал в отставку заместитель главы АП генерал-лейтенант Кондратюк (ДОКУМЕНТ)

Между заместителем главы администрации президента Валерием Кондратюком и президентом Петром Порошенко возникли серьезные разногласия. Их результатом стало заявление Кондратюка об отставке

В распоряжение редакции УНИАН попало заявление генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором объясняются вынуждены причине подачи в феврале этого года рапорта об отставке, сообщает Depo.ua.

Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

Справка. Валерий Кондратюк — украинский кадровый военный, разведчик, генерал-лейтенант. В период с 2014-го по июль 2016 года был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017-го возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

Больше новостей о событиях в мире читайте на

Depo.Весь мир





Источник