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Подал в отставку заместитель главы АП генерал-лейтенант Кондратюк (ДОКУМЕНТ)

Политика 14 Апр 2019
Подал в отставку заместитель главы АП генерал-лейтенант Кондратюк (ДОКУМЕНТ)
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Между заместителем главы администрации президента Валерием Кондратюком и президентом Петром Порошенко возникли серьезные разногласия. Их результатом стало заявление Кондратюка об отставке

В распоряжение редакции УНИАН попало заявление генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором объясняются вынуждены причине подачи в феврале этого года рапорта об отставке, сообщает Depo.ua.

Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

Заступник глави АП генерал-лейтенант Кондратюк, який відповідає за спецслужби, подав у відставку 01

Заступник глави АП генерал-лейтенант Кондратюк, який відповідає за спецслужби, подав у відставку 02

Справка. Валерий Кондратюк — украинский кадровый военный, разведчик, генерал-лейтенант. В период с 2014-го по июль 2016 года был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017-го возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

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