Под МИДом требуют высылки венгерского консула (ФОТО)

Активисты устроили митинг под стенами Министерства иностранных дел в Киеве, требуя выслать консула Венгрии на Закарпатье

Организовали акцию протеста представители «Национального корпуса», передает «ДС» со ссылкой на 24.ua.

Сейчас участие в митинге принимают около 100 человек. Порядок охраняют примерно 50 правоохранителей. Ситуация спокойная.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине.»Есть две опции: или венгры его (консула — ред.) просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий… или он поедет в Будапешт сам», — заявил Климкин.

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