Под Харьковом загорелись склады с зерном

В Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Сообщается, что ночью поступило сообщение о пожаре на зерновых складах в Гавриловке. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К моменту прибытия пожарных горели два склада, огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а также была угроза распространения на соседние склады. К тушению привлекли бригады из Лозовой, а также пожарный поезд из Славянска Донецкой области. Около 02:20 пожар удалось локализовать.

«Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются», — говорится в сообщении.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник