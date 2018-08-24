«Под дых» зрадофилам: украинская экономика восстанавливается

Об этом свидетельствуют обнародованные в канун праздника статистические данные. Укринформ попросил экспертов проанализировать наиболее показательные из них

10 кварталов экономического роста

Государственная служба статистики отчитывается об улучшении одного из основных экономических показателей – уровня промышленного производства. Конечно же, на фоне падения в 2013-2015-е темпы восстановления, как говорится, «не слишком впечатляют». И все же, тенденция обнадеживает: промышленное производство в Украине в июле выросло на 2,9% по сравнению с июльскими показателями прошлого года. А темпы роста за семь месяцев 2018-го на 2,6% выше, чем в этот же период в прошлом году. При этом, по данным Госстата, экономика Украины растет уже 10 кварталов подряд.

Правда, обеспечивают этот рост, в основном, «сырьевые» отрасли: добывающая промышленность и разработка карьеров, первичная переработка, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Страна все еще мало производит продукции с высокой добавленной стоимостью, констатируют эксперты. При этом, если такие товары и производят, они не пользуются особым спросом на международных рынках и внутри страны.

Одновременно повышается уровень доверия отечественного и иностранного капитала к украинской экономике в целом. Инвесторы поняли, что в Украине можно (и нужно) зарабатывать.

«К концу прошлого года капитальные инвестиции в нашу экономику составили 16 миллиардов долларов. Прежде всего, происходит активное инвестирование в основные средства, средства производства. Что сказывается на росте промышленного производства и является неплохим заделом на перспективу», – подчеркнул в комментарии Укринформу директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Анатолий Амелин

При этом эксперт напоминает: официальные статистические данные не учитывают объемов теневой экономики (о шагах по детенизации – в следующем разделе материала. – Ред.). Поэтому на самом деле темпы роста объемов производства могут быть заметно выше:

«Об этом могут свидетельствовать, в частности, изменения спроса на трудовые ресурсы. С начала года он резко вырос. Также довольно стремительными темпами повышается заработная плата в целом ряде секторов экономики, что является косвенным признаком ее оживление», – говорит эксперт.

В правительстве же нынешний рост объемов промпроизводства и реального валового внутреннего продукта (во втором квартале ВВП Украины вырос на 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017-го) объясняют так:

«Одним из факторов роста стало увеличение объемов товарного экспорта. В абсолютных цифрах они превысили 23 миллиарда долларов. Экспорт услуг из Украины также увеличился – до 5,38 миллиарда. При этом положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие достиг почти 3 миллиардов долларов».

Благоприятную ценовую конъюнктуру на внешних рынках, считает основным фактором промышленного роста в Украине и Анатолий Амелин:

«Половина украинской экономики формируется за счет экспорта, 80% которого сырьевой. При этом в нынешнем году цены на железную руду и металлургическую продукцию выше, чем прогнозировалось. Кроме того, весьма благоприятные для экспортеров цены держатся на продукцию агросектора».

Бой с «тенью»

Позитивные новости приходят и с «поля битвы» с теневой экономикой. По данным Министерства экономического развития и торговли, в первом квартале уровень «тенизации» в Украине снизился на 4% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Хотя этот показатель все еще остается довольно значительным – 33%. Неофициальные же данные говорят о еще более высоких показателях (согласно прошлогодним отчетом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, речь идет о почти 46 процентах). Примерно такой же уровень тенизации экономик России, Шри-Ланки, Бразилии и Пакистана. «Рекордсмены» – Азербайджан (более 67%) и Нигерия – почти 49% ВВП.

А вот полностью побороть это явление не смогли ни в одной стране: даже в самых «детенизированных» США, Японии и Китае соответствующие показатели колеблются в пределах от 8 до 10,5%. Общемировой же уровень теневой экономики – 22,5%.

По оценкам МЭРТ, продолжение процессов детенизации в Украине связано с сохранением макроэкономической стабильности, высокого уровня активности бизнеса и улучшения ожиданий на фоне роста внутреннего спроса, чему способствовало, в частности, повышение уровня доходов населения.

Исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив добавляет к этому перечню еще и усиление фискальной дисциплины. Эксперт также отмечает необходимость продолжения начатых изменений:

Оксана Кузякив

«Понятно, что при таком уровне «тенизации» улучшение на четыре пункта – очень мало. Но, если соответствующая тенденция сохранится на среднесрочную перспективу, Украина будет иметь шансы покинуть ТОП стран с самым большим уровнем теневой экономики».

Резервы для улучшения ситуации Оксана Кузякив видит в решении проблемы контрабанды:

«Борьба с этим явлением в нынешних условиях невозможна без реформирования таможни. А также усиления контроля за сбытом товаров внутри страны – за счет более активного использования регистраторов кассовых операций. При этом стоит поощрять честный бизнес, который понимает: тот, кто использует всяческие лазейки, «черные» и «серые» схемы и не платит таможенных платежей, получает на рынке незаслуженные конкурентные преимущества. Поэтому бизнес может объединяться (и уже есть такие примеры) для защиты своих интересов, добиваясь, чтобы утвержденные государством «правила игры» действовали для всех», – говорит эксперт.

То же касается и легализации заработных плат. Ведь для части бизнеса выплата сотрудникам зарплаты «в конвертах» также становится неоправданным конкурентным преимуществом.

«Хотя… Вопрос зарплаты «в конвертах» – производное от общей проблемы использования теневых схем в хозяйственной деятельности, – считает Оксана Кузякив. – Нужно же чем-то наполнять тот конверт – иметь неучтенные деньги, товары, за которые их можно выручить подобное. В целом же, как свидетельствуют проведенные специалистами нашего Института опросы, для крупного бизнеса проблема платы «в конвертах» уже неактуальна. Это явление более характерно для малого и среднего бизнеса».

Как отметила Оксана Кузякив, на ситуацию положительно повлияло снижение Единого социального взноса. Но в целом проблема все еще остается. И выявить все нарушения в этой сфере очень трудно – ведь речь идет о сотнях тысяч предприятий:

«При такой ситуации главными «борцами» с зарплатами «в конвертах» как явлением должны стать наемные работники. Они должны понимать, что сокрытие части дохода негативно скажется на их будущем. – говорит эксперт. – Хотя прекрасно понимаю: большинство людей о проблемах «далекой перспективы» особо не беспокоятся, стремясь жить лучше «здесь и сейчас». Поэтому задача государства и общественного сектора – проводить активные разъяснительные кампании».

О позитивных изменениях, влияющих на объемы теневых расчетов и платежей, могут свидетельствовать обнародованные Европейской бизнес ассоциацией данные по использованию в Украине банковских платежных карточек. Как говорится в пресс-релизе, на сегодня в обращении более 35 миллионов активных «кредиток». Причем, с начала года их количество увеличилось более чем на 440 тысяч. Львиная доля из них – зарплатные. Хотя, по заключению экспертов Комитета по электронным платежам Ассоциации, значительные объемы социальных и зарплатных выплат все еще ведутся наличными. Также некоторые коммерческие структуры по-прежнему перечисляют на счета сотрудников только «белую» часть зарплаты (которая, обычно, равна официальной зарплате), а «черную» продолжают выдавать наличными «в конвертах».

Для исправления ситуации Комитет по электронным платежам ЕКА готовит законопроект о полном переводе выплат зарплаты и социальных платежей на карточные счета.

1000 дней без российского газа

Этот символический «юбилей» также пришелся на предпраздничный период. Как говорится в сообщении оператора отечественной газотранспортной системы – компании «Укртрансгаз», – «Украина не импортирует газ из России уже 1000 дней – с 15 ноября 2015-го. Российский газ напрямую поступает в нашу страну только для транзита через газотранспортную систему в Европейский Союз». Импорт газа, напомню, осуществляется из Европы по реверсными маршрутам.

В целом же, если оценивать ситуацию такими модными нынче категориями как «зрада» и «перемога», можно посмотреть на нее глазами оптимиста и пессимиста (или того же «зрадофила»). Так вот: оптимисты говорят о безусловном позитиве сделанного почти три года назад решительного шага – страна избавилась от российской «газовой иглы», на которую нас «подсаживали» десятилетиями! Пессимисты же при этом отмечают: газ, который мы получаем из Европы, не такой уж и «нерусский».

Вот как на предсказуемый упрек «зрадофилов» в связи с этим ответил в комментарии Укринформу президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар:

Михаил Гончар

«В Украину поступает топливо от нескольких десятков больших и маленьких европейских газотрейдеров. Он действительно преимущественно российский по происхождению (хотя там есть и часть центрально-азиатского топлива). Но ни один кубометр этого газа не принадлежит «Газпрому». Владельцы его – европейские компании. То есть, с юридической точки зрения ситуация не вызывает никаких оговорок», – отметил энергетический эксперт.

При этом Михаил Гончар считает куда более важной проблему строительства российским газовым монополистом газопроводов в обход Украины. Речь о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке». Ведь реализация этих проектов приведет к «обнулению» транзита нашей ГТС:

«Безусловно, этого не произойдет ни в следующем году, ни в 2020-м. Но, чтобы рано или поздно не оказаться у разбитого корыта», Украине следует активно внедрять программу наращивания собственной газодобычи – с тем, чтобы обеспечить «газовую самодостаточность». То есть, полностью отказаться от импорта топлива. И не зависеть ни от прихотей Запада, ни от прихотей кремля», – посоветовал эксперт.

Впрочем, это – задача на перспективу. А пока страна готовится к новому отопительному сезону, закачивая в подземные хранилища голубое топливо из Европы – через Словакию, Венгрию и Польшу. Ежедневные объемы закупок достигают 50 миллионов кубометров. Это позволило заполнить украинские ПХГ уже на 45 процентов, накопив там более 14 миллиардов кубометров газа. При этом для «беспроблемного» прохождения отопительного сезона и обеспечения зимой бесперебойного транзита в Европу Украине необходимо иметь в хранилищах 17-18 миллиардов кубов «голубого топлива».

Владислав Обух, Киев

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