Почту России возглавит бывший «цифровой» вице-премьер Максим Акимов

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Наталья Соловьева | 06.02.2020

Максим Акимов, вплоть до недавней отставки Кабмина РФ занимавший кресло вице-премьера, получит новую должность – генерального директора АО «Почта России». В ближайшие 5 лет ему предстоит заниматься

преобразованием почтового оператора федерального масштаба и фактического монополиста на рынке почтовых услуг в передовую государственную мультифункциональную компанию.

Максим Акимов, самый молодой вице-премьер в предыдущем составе российского Кабмина – ему нет еще и 50-ти лет – трудился на посту заместителя председателя правительства с 18 мая 2018 года до 15

января 2020 года. Под его кураторством реализовывались такие направления, как связь и транспорт, проект «Безопасные и качественные дороги», а также национальная программа «Цифровая экономика».

Кроме того, с октября 2019 года он занимал также пост председателя совета директоров «Почты России». Именно под его началом и руководством был разработан и утвержден документ под названием

«Стратегия развития АО «Почта России» 2020-2030 гг.

В должности генерального директора, в которой его утвердил Совет директоров «Почты России» сроком на 5 лет, и в которой он сменит Николая Подгузова, Максиму Акимову и придется реализовывать этот

масштабный стратегический план, который предполагает превращение отечественной монополии по пересылке письменной корреспонденции в безусловного лидера почтово-логистических услуг на отечественном

рынке электронной коммерции — именно такие амбициозные цели заявлены в стратегии ее развития на ближайшее десятилетие. Преобразования, изложенные в этом документе, должны сделать из «Почты России»

крупнейшего поставщика социально-значимых услуг, цифровую компанию, а также придать ей статус клиентоориентированного предприятия и привлекательного работодателя.

Что нужно Почте РФ для выхода в лидеры



Как заявил Максим Акимов в беседе с представителями СМИ, для реализации новой стратегии акционерному обществу потребуется изменение как корпоративной структуры, так и имеющейся бизнес-модели.

Программа развития бизнесов охватывает 6 основных направлений. Традиционные почтовые сервисы российская почта намеревается перевести в цифровой формат, заменив бумажные отправления электронными, а

также создать новые цифровые сервисы для коммуникаций между гражданином, бизнесом и госструктурами.

Выдачу пенсий совместно с Почта-банком – розничным кредитно-финансовым институтом, созданным в 2016 году Почтой России и группой ВТБ — предполагается перевести в безналичный канал. Судя по всему,

выдачу пенсий для тех пенсионеров, которые картам Сбербанка предпочли получение наличных в отделениях почты, будут переводить на социальные карточные продукты Почта-банка. Совместно с Почта-банком

планируется «полное покрытие сети Почты России банковскими продуктами», и обеспечение всех слоев населения страны базовыми финансовыми услугами в шаговой доступности.

Новая стратегия предусматривает активное развитие такого направления, как электронная коммерция: будут создаваться новые логистические центры, развиваться фулфилмент и этап «последней мили» в

доставке.

Для импортных потребительских товаров предусматривается создание End-to-End-решений и запуск международной логистической платформы.

И, наконец, запланировано дальнейшее развитие сети собственного розничного формата «Почта-маг», запуск оптовых продаж и создание онлайн-платформы для заказа розничных товаров.

Вторая программа, которую Почте России предстоит выполнить — программа повышения эффективности – также охватывает несколько направлений. Первым пунктом указано создание современной

почтово-логистической инфраструктуры и, как следствие, сокращение сроков доставки.

Городскую и сельскую сеть своих почтовых отделений АО собирается развивать, управление сетью – цифровизовать и автоматизировать, а работу почтальонов – сделать более эффективной.

Цифровизации подвергнется и операционная модель – все процессы, каналы и сервисы – за счет чего АО трансформируется в цифровую компанию. Будет создана единая цифровая маркетинговая система,

клиентскую базу объединят и запустят программу лояльности. Для продвижения услуг будет создана единая коммуникационная платформа.

Кроме того, в новой стратегии прописаны и задачи, которые Почта РФ не смогла решить в рамках предыдущей стратегии развития (с 2014 по 2018 год). Например, не удалось принять обновленный Закон о

почтовой связи, из запланированных 7-ми логистических почтовых центров в эксплуатацию ввели всего 2, не изменилась мотивационная система сотрудников, не был запущен корпоративный университет, и

отрицательное восприятие почты в глазах клиентов на положительное сменить не удалось. По итогам 2018 года такие показатели, как фактическая выручка предприятия и выручка на одного работника,

оказались ниже запланированных. Не выполнен норматив по доставке письменной корреспонденции между регионами, не оправдались ожидания по выручке от запущенной Direct mail, сеть доставки не была

расширена.

Основной и дополнительный стратегические периоды



Стоит отметить, что стратегия развития Почты России разделена на два периода – основной (с 2020 по 2025 год) – который совпадает со сроками реализации нацпроектов в РФ и обладает высокой степенью

детализации, и дополнительный (с 2025 по 2030 г.), задающий верхнеуровневые ориентиры по выручке, капитальной программе и показателю прибыли, который будет скорректирован с будущими

приоритетами государства по окончанию сроков национальных проектов.

Так, к 20204 году при самом консервативном варианте развития выручка АО должна составить 247 млрд рублей, а в случае самого амбициозного варианта развития, она достигнет 441 млрд рублей. К концу

2030 года – ожидается выручка в размере от 312 млрд рублей (при консервативном сценарии развития) до 825 млрд рублей (при амбициозном сценарии).

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