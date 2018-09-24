Почтовые услуги станут доступнее в Новосибирске и области

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение с «Почтой России». Теперь почтовые отправления будут доступнее в отдаленных населенных пунктах, а в Новосибирске откроют новые почтовые отделения в строящихся микрорайонах.



Подписание соглашения о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи состоялось в ходе рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым.



В документе прописано повышение доступности услуг почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах и сельской местности. Со своей стороны правительство будет обеспечивать координацию сети с органами местного самоуправления, и обеспечивать устойчивую работу почтовых маршрутов.



«Наш регион занимает важное место в развитии «Почты России». Безусловно, жители Новосибирской области нуждаются в качественных и доступных услугах, которые предоставляет сегодня компания. Мы готовы оказать всяческую помощь планам развития «Почты России» на территории региона», – подчеркнул Андрей Травников.



Травников и Подгузов обсудили также ремонт действующих отделений связи и строительство новых. Так, за период с 2008 по 2016 годы было отремонтировано 136 сельских отделений почтовой связи, расположенных в помещениях, находящихся в муниципальной собственности. На это из бюджета Новосибирской области затрачено 29,6 миллиона рублей, из местных бюджетов – 1,6 миллиона.



Николай Подгузов также обозначил острую необходимость в дополнительных помещениях для открытия отделений почтовой связи в новых районах Новосибирска. Он отметил, что во многих из них пропускная способность действующих отделений не соответствует растущей численности населения.



Вспомнили на встрече и про соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства Логистического почтового центра на территории Новосибирской области, которое было заключено в декабре 2014 года.



«В Новосибирске планируется построить логистический почтовый центр самого современного уровня площадью около 50 тысяч квадратных метров. Инвестиции составят порядка 4-5 миллиардов рублей. Мы рассматриваем его как первый объект в рамках нашего совместного предприятия с группой ВТБ по созданию обновленной логистической инфраструктуры, – отметил Николай Подгузов. – Это обусловлено тем, что Новосибирск является крупным центром, где перераспределяются большие потоки посылок, которые ежегодно нарастают в связи с тем, что электронная коммерция набирает обороты».



В настоящее время определен земельный участок под строительство центра, проведены изыскательские работы, сформирован проект. Основные строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить до конца 2019 года.

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